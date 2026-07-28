Murió un futbolista de 20 años tras chocar contra un poste con su auto

El joven futbolista perdió el control del vehículo cuando circulaba por una ruta provincial de Río Negro. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció horas más tarde.
Un joven futbolista de 20 años murió luego de protagonizar un violento siniestro vial sobre la Ruta Provincial 65, en la provincia de Río Negro. La víctima perdió el control del automóvil que conducía, impactó contra un poste y sufrió heridas de extrema gravedad.
El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 del pasado domingo, en un sector conocido como "Ruta Chica", cuando el joven circulaba solo a bordo de un Ford Ka desde General Roca hacia la localidad de Cervantes, de donde era oriundo.
Como consecuencia de la violencia del impacto, salió despedido del habitáculo y quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Francisco López Lima, de General Roca, donde falleció horas después a causa de un neumotórax grave, pese a los esfuerzos del personal médico.
Investigan las causas del siniestro
De acuerdo con las primeras actuaciones, los investigadores intentan establecer por qué el conductor perdió el control del vehículo antes de colisionar contra un poste ubicado a la vera de la ruta.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 22 de Cervantes y personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.
La investigación judicial continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro fatal.
Dolor en el fútbol regional
El fallecimiento del joven generó una profunda conmoción en el ambiente futbolístico de Río Negro. Se había formado en el Club Deportivo Roca y, al momento del accidente, integraba el plantel de Argentinos del Norte, además de haber tenido un paso por Banfield.
Desde Argentinos del Norte manifestaron su pesar y enviaron condolencias a los familiares y allegados del futbolista.
También el Club Deportivo Roca lo recordó con un emotivo mensaje: "La noticia golpeó duro en el arranque del domingo. Una partida que duele y mucho. Quedarán los lindos recuerdos, Santiago Corazza, de esos momentos con la 2006. Nuestras condolencias con sus familiares y acompañamos en el dolor".
La intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, también expresó su tristeza por la muerte del joven. "La tristeza que hoy golpea nuestra ciudad es inmensa, la pérdida de Santi nos duele a todos. Abrazo de corazón a sus padres Pao y Oso, a su hermana Josefina, a sus abuelas, a esa enorme familia y a todos sus amigos en este momento de tanto dolor", escribió en sus redes sociales.