"La hice dormir para que no sufriera": la presunta confesión que reveló expareja de mujer acusada de matar a su hija

La investigación por la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell incorporó un nuevo elemento luego de que Héctor Picart, expareja de Lucía Sosa y padre de dos niñas fallecidas años atrás en circunstancias similares, afirmara que la mujer le confesó haber provocado la muerte de una de sus hijas.

Según relató en declaraciones periodísticas, la supuesta confesión ocurrió tiempo después de que ambos fueran absueltos en 2020 por la muerte de Yasmín, una beba de 11 meses, al no haberse acreditado responsabilidades penales en ese expediente.

Picart aseguró que la conversación se produjo cuando encontró a Sosa llorando por la niña. "Le dije que teníamos que seguir adelante porque la Justicia había demostrado que no teníamos nada que ver. Entonces me respondió: 'Vos no me entendés, yo hice dormir a la nena'", relató.

De acuerdo con su testimonio, inicialmente interpretó la frase como una expresión de dolor, pero sostuvo que la mujer insistió: "No me entendés... yo la hice dormir, estaba enferma y lo hice para que no sufriera".

El hombre afirmó que, tras escuchar esas palabras, la enfrentó. "Le dije 'La mataste vos'. Ella me respondió que no pensara mal y que al día siguiente iba a denunciarme. Después terminé preso por la denuncia que hizo en mi contra", sostuvo.

Un patrón que, según el padre, se repetía

Picart también aseguró que durante la convivencia existió una situación que le llamó la atención: los episodios de salud más graves de sus hijas ocurrían cuando él no estaba en la vivienda.

"Mis hijas se ahogaron cuando yo no estaba en casa. Yo siempre me iba a trabajar y terminaban internadas. Cuando estaba yo nunca pasaba nada", afirmó.

Además, recordó que los diagnósticos médicos eran similares en cada oportunidad. "Siempre era falta de respiración, paro cardiorrespiratorio, hipoxia cerebral. Entraban en coma irreversible y después fallecían", expresó.

También evocó el episodio que terminó con la muerte de otra de sus hijas. Según contó, recibió un llamado de Sosa mientras trabajaba como herrero porque la niña no respiraba. "Cuando llegué la tenía en brazos casi muerta. Le hice respiración y masajes, la llevamos al hospital y lograron reanimarla, pero ya tenía muerte cerebral por hipoxia. Cuatro días después falleció", relató.

Las declaraciones del hombre se conocieron mientras la Justicia investiga las circunstancias que rodearon la reciente muerte de una niña de 2 años, quien ingresó sin vida al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell. Por el momento, las manifestaciones de Picart forman parte de su testimonio público y la investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades en el caso.