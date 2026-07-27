Hallaron un cuerpo en la costa de Concepción del Uruguay

Hallaron un cuerpo sin vida en la costa de Concepción del Uruguay.

Hallaron un cuerpo sin vida en la costa de Concepción del Uruguay. Ocurrió durante la noche de este lunes, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina encontró el cadáver de una persona en la zona costera de Campichuelo. La Justicia trabaja para determinar la identidad de la víctima y establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

De acuerdo con la información obtenida por La Pirámide, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición al momento de ser localizado. El hecho fue informado a las autoridades competentes minutos antes de las 22 horas, lo que dio inicio al operativo de intervención en el lugar.

Efectivos de Prefectura Naval realizaron las tareas de rigor, preservaron la escena y posteriormente dispusieron el traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia.

Esperan precisiones en las próximas horas

Si bien las causas de la muerte aún no fueron establecidas, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la víctima habría fallecido por ahogamiento.

Los resultados de la autopsia serán fundamentales para esclarecer el hecho y orientar la investigación judicial. Además de confirmar la causa de la muerte, podrían aportar elementos para identificar a la persona hallada.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación y se espera que, una vez concluidas las pericias forenses, las autoridades difundan mayores precisiones sobre este trágico suceso.