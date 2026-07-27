A horas de que Entre Ríos asuma la presidencia de la Región Centro, Benedetti destacó el trabajo conjunto

La Región Centro cambiará este martes su presidencia pro témpore durante un acto que se realizará en San Francisco, Córdoba, donde el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, asumirá la conducción del bloque regional por el próximo año. En ese marco, presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti, dialogó con Elonce y destacó la importancia de profundizar el trabajo conjunto entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para potenciar la producción, la infraestructura y la inserción internacional.

"Está todo previsto acá, en San Francisco, para el acto de mañana. Rogelio va a asumir la responsabilidad de la presidencia durante el próximo año", confirmó Benedetti.

El dirigente sostuvo que la Región Centro adquirió una relevancia mayor en el actual contexto nacional y remarcó que las provincias debieron asumir nuevas responsabilidades.

Producción, infraestructura y apertura comercial

"Es una región consolidada. Es cierto que, en este momento y con el actual Gobierno nacional, que ha delegado en los gobiernos subnacionales distintas responsabilidades, la posibilidad de trabajar juntos es mucho más trascendente", expresó.

En ese sentido, explicó que la agenda regional abarca aspectos vinculados a la producción, la infraestructura, la armonización normativa y la defensa de intereses comunes.

"Se están armonizando distintas cuestiones económicas, jurídicas e infraestructura. También el seguimiento y la defensa en común de ciertos temas, por ejemplo, en la relación entre el Mercosur y la Unión Europea", señaló.

Como ejemplo de ese trabajo conjunto, mencionó la reciente apertura de mercados para la producción entrerriana. "Pudimos concretar la primera exportación de miel desde la zona de Concordia. Había barreras arancelarias y se hizo un gran trabajo técnico para defender nuestra posición. Argentina se ha abierto al mundo y hay mucho trabajo en común", destacó.

La relación con Brasil

Consultado por Elonce sobre la tensión diplomática entre Argentina y Brasil, Benedetti evitó profundizar en la disputa política, aunque reconoció que el conflicto genera preocupación.

"En lo personal, me parece que estos conflictos no ayudan. Tenemos que tener despejado el horizonte de negocios porque las oportunidades de desarrollo, de generar valor agregado y empleo, tienen que ver con no perder ninguna posibilidad comercial", afirmó.

Y agregó: "Estos chisporroteos lo único que hacen es preocuparnos. Por suerte el país está abierto a muchísimos destinos y es importante cuidarlos".

Obras nacionales y el rol de las provincias

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que las provincias administren rutas nacionales ante el retiro del Estado nacional de distintas obras de infraestructura.

Benedetti explicó que Santa Fe ya dio los primeros pasos y que Entre Ríos analiza alternativas similares.

"Santa Fe ha dado los primeros pasos. El propio Gobierno provincial tiene en estudio hacerse cargo de algunos tramos de rutas nacionales. Va a ser la forma de resolver esta delegación forzosa en la que están todas las provincias; vamos a tener que ser ingeniosos", sostuvo.

Para el dirigente, el intercambio de experiencias entre las provincias constituye uno de los principales activos de la Región Centro.

"La Región Centro no es solamente la foto de los gobernadores; detrás hay un trabajo permanente de los ministros y de las áreas de producción que potencian estas posibilidades", remarcó.

Competitividad, hidrovía y desarrollo regional

Benedetti también consideró prioritario retomar las misiones comerciales conjuntas para ampliar mercados y fortalecer la competitividad regional.

"Hay que reeditarlas de manera conjunta y también trabajar internamente para que la competitividad nos permita incursionar en un mundo cada vez más competitivo", indicó.

Asimismo, destacó el trabajo realizado en torno a la Hidrovía Paraná-Paraguay. "Hemos trabajado mucho en la Hidrovía. Es importante tener una voz allí, ahora que volvió a licitarse y se proyectan mejoras para la navegación", afirmó.

Respecto del sur entrerriano, sostuvo que la provincia busca fortalecer su desarrollo portuario. "Tenemos que generar condiciones de igualdad. Santa Fe cuenta con un complejo portuario muy importante y nosotros también debemos aprovechar nuestras oportunidades", manifestó.

Además, señaló que la agenda regional trasciende los aspectos económicos. "Hay mucho para trabajar en cuestiones organizativas, en la incorporación de tecnologías y también en temas sociales. La semana pasada hubo una coordinación sobre políticas para adultos mayores y antes de fin de año tendremos una competencia deportiva compartida", comentó.

El acto de este martes

Finalmente, Benedetti adelantó que la ceremonia comenzará a las 11.30 y que incluirá la firma de un hermanamiento entre las ciudades de Nogoyá, San Francisco y Esperanza, unidas por su fuerte desarrollo de la industria láctea.

Entre Ríos asume la presidencia de la Región Centro

"Vamos a asistir al hermanamiento de estas tres ciudades, cuya principal actividad productiva es la láctea. Hubo voluntad de los intendentes y de las entidades para estrechar lazos", explicó.

Sobre la nueva etapa institucional, concluyó: "Frigerio asume la presidencia por un año. El gobernador va a liderar este proceso y quienes lo acompañamos tendremos el desafío de coordinar las distintas actividades. Tenemos un buen trabajo por delante".