Frigerio mantendrá reuniones en Hamburgo para ampliar la presencia de Entre Ríos en Europa

El gobernador Rogelio Frigerio desarrollará entre el 21 y el 23 de julio una agenda de trabajo en el Puerto de Hamburgo, Alemania, uno de los principales centros logísticos para el ingreso de productos al mercado europeo.

La visita tendrá como eje las posibilidades de ampliar las exportaciones entrerrianas y fortalecer los vínculos comerciales con operadores internacionales interesados en la producción de la provincia.

Durante su estadía, el mandatario mantendrá reuniones con representantes de empresas vinculadas con la actividad portuaria y logística de la región.

El antecedente de la miel entrerriana

La agenda de Frigerio se produce luego del primer embarque de miel entrerriana realizado bajo el nuevo marco comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, operación que generó nuevas perspectivas para productos provinciales.

A partir de ese antecedente, operadores del Puerto de Hamburgo profundizaron sus contactos con Entre Ríos para analizar nuevas oportunidades de intercambio comercial.

El Gobierno provincial buscará presentar el potencial de distintos sectores productivos y avanzar en alternativas que faciliten la llegada de bienes entrerrianos a mercados internacionales.

El interés por la Hidrovía Paraná

Otro de los temas que formará parte de las reuniones de Frigerio será el próximo inicio de las obras de dragado de la Hidrovía Paraná, proceso en el que Entre Ríos participa.

Según se informó desde el Ejecutivo, esta nueva etapa despertó interés entre operadores alemanes y de otros países europeos por las posibilidades que podría generar para el movimiento de cargas.

La mejora de las condiciones de navegación apunta a reducir costos logísticos y facilitar la salida de la producción provincial hacia mercados externos.

Una agenda para ampliar mercados

La visita de Frigerio forma parte de la estrategia del Gobierno de Entre Ríos orientada a fortalecer el perfil exportador y ampliar la inserción de la provincia en el comercio internacional.

La agenda también busca consolidar los vínculos institucionales y comerciales que la provincia mantiene con Alemania desde el inicio de la actual gestión.

Desde el Gobierno entrerriano aclararon que el viaje no generará gastos para las cuentas públicas provinciales, debido a que los costos asociados a la visita serán cubiertos por la organización anfitriona.