Nico Paz tras la derrota de la Selección: “Prometo traer esta copa de vuelta a Argentina”

Nico Paz tras la derrota de la Selección dejó uno de los mensajes más emotivos luego de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó 1-0 frente a España en el tiempo suplementario. A través de sus redes sociales, el mediocampista manifestó su orgullo por representar a la Albiceleste, agradeció al grupo encabezado por Lionel Scaloni y prometió trabajar para volver a conquistar la Copa del Mundo.

El futbolista, que nació en Santa Cruz de Tenerife, España, pero eligió defender la camiseta argentina, publicó un mensaje cargado de sentimiento pocas horas después de la definición disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sus palabras rápidamente generaron repercusión entre los hinchas, que destacaron el compromiso demostrado por el joven volante.

Con apenas 21 años, Nico Paz integra una de las nuevas generaciones que comenzó a ganar protagonismo dentro del seleccionado nacional y que apunta a convertirse en una pieza importante para el futuro del equipo argentino.

"Orgulloso de representar a este país"

En su cuenta de Instagram, el mediocampista expresó el orgullo que sintió por formar parte del plantel que disputó la final del Mundial y agradeció el esfuerzo realizado por sus compañeros durante toda la competencia.

“Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias”, escribió.

El mensaje continuó con una promesa que ilusionó a los hinchas argentinos de cara a los próximos desafíos internacionales: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina. Felicidades a España y a todos los españoles. Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas”, completó el volante.

Una elección de corazón

Aunque nació en territorio español, Nico Paz siempre mantuvo un fuerte vínculo con la Argentina. Es hijo del exdefensor Pablo Paz, quien integró la Selección argentina durante el Mundial de Francia 1998 y desarrolló una destacada trayectoria en el fútbol internacional.

Gracias a esa historia familiar, el mediocampista optó por representar a la Albiceleste pese a tener la posibilidad de vestir la camiseta de España, país donde nació y dio sus primeros pasos como futbolista, comunicó TN.

Foto: Archivo.

Su debut con la Selección mayor se produjo en octubre de 2024 y, desde entonces, comenzó a consolidarse como una de las grandes apuestas del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Del sueño mundialista al compromiso con el futuro

El rendimiento mostrado durante los amistosos previos al Mundial le permitió ganarse un lugar en la lista definitiva para disputar la Copa del Mundo 2026, superando en la consideración del entrenador a otros jóvenes talentos que peleaban por integrar la convocatoria.

Durante el certamen, Nico Paz sumó 61 minutos, todos en la victoria por 3-1 frente a Jordania, correspondiente a la fase de grupos. Aunque su participación fue reducida, formó parte del plantel que volvió a llevar a la Argentina hasta una final mundialista.