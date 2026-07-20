Becas Progresar de julio: ANSES continúa con los pagos y algunos beneficiarios cobran retroactivos

REDACCIÓN ELONCE
Becas Progresar de julio. ANSES avanza con el cronograma de pagos según la terminación del DNI. Además, quienes fueron incorporados recientemente al programa percibirán cuotas retroactivas de hasta cuatro meses.
Las Becas Progresar de julio continúan con el calendario de pagos dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que realiza las acreditaciones de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
El beneficio alcanza a estudiantes de distintos niveles educativos incluidos en el programa del Ministerio de Capital Humano. Durante este mes también se incorporaron nuevos beneficiarios, quienes recibirán pagos retroactivos correspondientes a cuotas de meses anteriores, de acuerdo con la fecha en la que fueron dados de alta.
El cronograma de cobro establece las siguientes fechas:
el 17 de julio cobraron los DNI terminados en 0 y 1;
el 20 de julio, los finalizados en 2 y 3;
el 21 de julio será el turno de los terminados en 4 y 5;
el 22 de julio cobrarán los DNI finalizados en 6 y 7;
mientras que el 23 de julio lo harán quienes tengan documentos terminados en 8 y 9.
Cuánto cobran los beneficiarios
La cuota mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000. Sin embargo, quienes cursan el nivel obligatorio y los estudiantes recientemente incorporados al nivel superior perciben inicialmente el 80% del monto, es decir $28.000 mensuales.
El 20% restante permanece retenido hasta que las autoridades educativas certifiquen el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por el programa.
En tanto, los alumnos dados de alta recientemente recibirán un retroactivo correspondiente a las cuotas de marzo, abril, mayo y junio. De esta manera, quienes cobran el beneficio completo percibirán $140.000, mientras que aquellos alcanzados por la retención del 20% recibirán $112.000.
Qué líneas permanecen abiertas
Actualmente, la única inscripción habilitada corresponde a Progresar Trabajo, destinada a personas que realizan cursos de formación profesional reconocidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Mientras tanto, continúa la expectativa por una nueva convocatoria para Progresar Obligatorio y Progresar Superior. Aunque el Ministerio de Capital Humano aún no confirmó una fecha, se espera que durante agosto se habilite una nueva etapa de inscripción, como ocurrió en años anteriores, para incorporar nuevos beneficiarios y permitir la renovación del programa.