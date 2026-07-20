La FIFA investigará los incidentes protagonizados por la Selección argentina tras la final: los involucrados

La FIFA investigará los incidentes registrados tras la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1 a 0 a la Selección argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El máximo organismo del fútbol mundial abrió un expediente disciplinario y designó a un instructor para analizar lo sucedido una vez finalizado el encuentro.

Según pudo confirmar la agencia EFE, la FIFA revisará las actas arbitrales y las imágenes de la final antes de resolver si corresponde aplicar sanciones a futbolistas o integrantes del cuerpo técnico argentino.

La investigación abarcará tanto los altercados ocurridos sobre el campo de juego como los hechos registrados durante la ceremonia de premiación.

Los incidentes bajo análisis

Los enfrentamientos comenzaron mientras los jugadores españoles celebraban la obtención del título. De acuerdo con los reportes, Nahuel Molina golpeó a Rodri, situación que desencadenó una serie de empujones y peleas entre futbolistas de ambos equipos.

Como consecuencia de esos incidentes, Leandro Paredes fue expulsado por tomar del cuello a Eric García y derribar a Gavi. Además, el ayudante de campo de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, también quedó involucrado tras propinarle un golpe a Dani Olmo.

El medio británico Sky Sports informó este lunes que la FIFA investigará el comportamiento de la delegación argentina y evaluará eventuales sanciones disciplinarias.

También analizarán la premiación

La investigación no se limitará a los enfrentamientos físicos. La FIFA también analizará la actitud de varios jugadores argentinos durante la ceremonia de entrega de medallas y del trofeo.

Las cámaras captaron a distintos futbolistas de la Albiceleste dándole la espalda al seleccionado español mientras levantaba la Copa del Mundo, una imagen que tuvo amplia repercusión internacional y generó críticas desde distintos sectores del fútbol español.

Mientras se aguarda el avance del expediente disciplinario, la Selección argentina afrontará dos fechas FIFA, en septiembre y noviembre, antes de iniciar en marzo de 2027 las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, certamen para el que ya tiene asegurada su clasificación como país anfitrión de uno de los partidos inaugurales.