Boca confirmó la lista de buena fe para la Copa Sudamericana: refuerzos, bajas y cambios de dorsales

Con Villa incluido, Boca presentó la lista de buena fe para la Copa Sudamericana.

La lista de buena fe de Boca para la Copa Sudamericana ya quedó definida. El entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena oficializó los 48 futbolistas inscriptos para afrontar los playoffs frente a O'Higgins de Chile, una instancia a la que el Xeneize llegó luego de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La principal novedad pasa por la inclusión de los tres refuerzos incorporados en el actual mercado de pases: el arquero Álvaro Montero, el lateral Leandro Lozano y el delantero Sebastián Villa, quienes ya están habilitados para disputar el certamen continental y aparecen como firmes candidatos para integrar el equipo titular.

Además de las incorporaciones, la lista refleja una importante renovación del plantel respecto del primer semestre del año, con varias bajas y modificaciones en los números de camiseta.

Las bajas más importantes

Entre las ausencias sobresale la del arquero Agustín Marchesín, quien continúa recuperándose de una lesión y no podrá estar disponible para la serie ante los chilenos.

Tampoco fueron incluidos los futbolistas apartados del plantel profesional: Juan Brinaga, Marcelo Weigandt, Lucas Janson y Exequiel Zeballos, este último a la espera de resolver su futuro.

A ellos se suman los jugadores que dejaron la institución durante el mercado de pases. Edinson Cavani, Ander Herrera y Agustín Martegani ya no forman parte del plantel y, por lo tanto, tampoco integran la nómina presentada por Boca para la competencia internacional.

Cambios en los números de camiseta

La nueva lista también trajo modificaciones en varios dorsales.

Uno de los cambios más destacados es el de Carlos Palacios, quien dejó la camiseta número 8 para utilizar la histórica 7.

El mediocampista Tomás Belmonte heredó el número 8, mientras que el juvenil Tomás Aranda recibió la camiseta 10, dejando atrás el dorsal 36 que utilizó durante el primer semestre.

Además, Arruabarrena decidió incluir a una importante cantidad de juveniles, quienes podrán ser convocados en caso de que el equipo los necesite durante el desarrollo de la Copa Sudamericana.

Cuándo juega Boca ante O'Higgins

El Xeneize iniciará la serie de playoffs frente a O'Higgins con el objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana y dejar atrás la frustración que significó la eliminación en la Libertadores.

El partido de ida se jugará el jueves 23 de julio, desde las 21.30, en La Bombonera, mientras que la revancha será el jueves 30 de julio, también a las 21.30, en Chile.

La lista completa de Boca para la Copa Sudamericana

1. Álvaro Montero (refuerzo)

2. Lautaro Di Lollo

3. Lautaro Blanco

4. Nicolás Figal

5. Leandro Paredes

6. Rodrigo Battaglia

7. Carlos Palacios

8. Tomás Belmonte

9. Milton Giménez

10. Tomás Aranda

11. Ángel Romero

12. Leandro Brey

13. Javier García

15. Williams Alarcón

16. Miguel Merentiel

17. Leandro Lozano (refuerzo)

18. Milton Delgado

19. Leonel Flores

20. Alan Velasco

21. Kevin Zenón

22. Sebastián Villa (refuerzo)

23. Camilo Rey Domenech

24. Dylan Gorosito

25. Santiago Ascacibar

26. Marco Pellegrino

27. Malcom Braida

28. Adam Bareiro

31. Gonzalo Márquez

32. Ayrton Costa

33. Lautaro Mendieta

34. Juan Cruz Payal

35. Franco Pérez

37. Gonzalo Gelini

39. Matías Calegari

40. Santiago Zampieri

42. Facundo Herrera

44. Rodrigo Bacidalupe

45. Silvio Ventos

46. Matías Satas

47. Fernando Rodríguez

48. Baltazar Blum

49. Joaquín Piñeyro

50. Dante González

51. Gian Gadiel Paoli

52. Juan Pussetto

53. Joaquín Ruiz

54. Kevin Ferreira