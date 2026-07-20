Boca confirmó la lista de buena fe para la Copa Sudamericana: refuerzos, bajas y cambios de dorsales

El Xeneize presentó la nómina de 48 futbolistas para disputar los playoffs ante O'Higgins. Arruabarrena incluyó a Sebastián Villa, Álvaro Montero y Leandro Lozano, mientras que Marchesín, Cavani, Herrera y Zeballos quedaron afuera.
La lista de buena fe de Boca para la Copa Sudamericana ya quedó definida. El entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena oficializó los 48 futbolistas inscriptos para afrontar los playoffs frente a O'Higgins de Chile, una instancia a la que el Xeneize llegó luego de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
La principal novedad pasa por la inclusión de los tres refuerzos incorporados en el actual mercado de pases: el arquero Álvaro Montero, el lateral Leandro Lozano y el delantero Sebastián Villa, quienes ya están habilitados para disputar el certamen continental y aparecen como firmes candidatos para integrar el equipo titular.
Además de las incorporaciones, la lista refleja una importante renovación del plantel respecto del primer semestre del año, con varias bajas y modificaciones en los números de camiseta.
Las bajas más importantes
Entre las ausencias sobresale la del arquero Agustín Marchesín, quien continúa recuperándose de una lesión y no podrá estar disponible para la serie ante los chilenos.
Tampoco fueron incluidos los futbolistas apartados del plantel profesional: Juan Brinaga, Marcelo Weigandt, Lucas Janson y Exequiel Zeballos, este último a la espera de resolver su futuro.
A ellos se suman los jugadores que dejaron la institución durante el mercado de pases. Edinson Cavani, Ander Herrera y Agustín Martegani ya no forman parte del plantel y, por lo tanto, tampoco integran la nómina presentada por Boca para la competencia internacional.
Cambios en los números de camiseta
La nueva lista también trajo modificaciones en varios dorsales.
Uno de los cambios más destacados es el de Carlos Palacios, quien dejó la camiseta número 8 para utilizar la histórica 7.
El mediocampista Tomás Belmonte heredó el número 8, mientras que el juvenil Tomás Aranda recibió la camiseta 10, dejando atrás el dorsal 36 que utilizó durante el primer semestre.
Además, Arruabarrena decidió incluir a una importante cantidad de juveniles, quienes podrán ser convocados en caso de que el equipo los necesite durante el desarrollo de la Copa Sudamericana.
Cuándo juega Boca ante O'Higgins
El Xeneize iniciará la serie de playoffs frente a O'Higgins con el objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana y dejar atrás la frustración que significó la eliminación en la Libertadores.
El partido de ida se jugará el jueves 23 de julio, desde las 21.30, en La Bombonera, mientras que la revancha será el jueves 30 de julio, también a las 21.30, en Chile.
La lista completa de Boca para la Copa Sudamericana
1. Álvaro Montero (refuerzo)
2. Lautaro Di Lollo
3. Lautaro Blanco
4. Nicolás Figal
5. Leandro Paredes
6. Rodrigo Battaglia
7. Carlos Palacios
8. Tomás Belmonte
9. Milton Giménez
10. Tomás Aranda
11. Ángel Romero
12. Leandro Brey
13. Javier García
15. Williams Alarcón
16. Miguel Merentiel
17. Leandro Lozano (refuerzo)
18. Milton Delgado
19. Leonel Flores
20. Alan Velasco
21. Kevin Zenón
22. Sebastián Villa (refuerzo)
23. Camilo Rey Domenech
24. Dylan Gorosito
25. Santiago Ascacibar
26. Marco Pellegrino
27. Malcom Braida
28. Adam Bareiro
31. Gonzalo Márquez
32. Ayrton Costa
33. Lautaro Mendieta
34. Juan Cruz Payal
35. Franco Pérez
37. Gonzalo Gelini
39. Matías Calegari
40. Santiago Zampieri
42. Facundo Herrera
44. Rodrigo Bacidalupe
45. Silvio Ventos
46. Matías Satas
47. Fernando Rodríguez
48. Baltazar Blum
49. Joaquín Piñeyro
50. Dante González
51. Gian Gadiel Paoli
52. Juan Pussetto
53. Joaquín Ruiz
54. Kevin Ferreira