Messi destacó el camino de la Selección en el Mundial y valoró "el apoyo de un país entero"

El capitán de la Selección argentina, compartió un emotivo mensaje, un día después de la final de la Copa del Mundo en la que Argentina fue derrotada por España. A través de sus redes sociales, el rosarino expresó su tristeza por no haber podido conquistar el bicampeonato, aunque también resaltó el esfuerzo del plantel y el orgullo por haber llegado nuevamente a una definición mundialista.

El capitán reconoció que la caída ante España dejó una profunda desilusión y admitió que llevará tiempo superar el golpe. "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno", escribió al comenzar su publicación.

En ese sentido, Messi puso en valor el recorrido de la Selección durante el certamen y destacó la capacidad del equipo para sobreponerse en los momentos más difíciles del torneo.

El orgullo por el camino recorrido

El máximo referente argentino recordó los encuentros que el seleccionado logró revertir con esfuerzo y entrega, y aseguró que esos partidos permanecerán en la memoria de los hinchas.

"Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", expresó.

Además, sostuvo que, más allá del resultado de la final, el equipo volvió a demostrar su jerarquía en el máximo escenario del fútbol internacional. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", remarcó.

Agradecimiento y reconocimiento al campeón

El capitán también agradeció las innumerables muestras de afecto recibidas tras la derrota y destacó el respaldo que acompañó al seleccionado durante toda la competencia.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", publicó.

Antes de cerrar su mensaje, Messi tuvo palabras para el nuevo campeón del mundo y felicitó a España por la obtención del título. De esa manera, el capitán reflejó el sentimiento de un plantel que no pudo alcanzar una nueva consagración, pero que volvió a competir hasta el último partido del Mundial.