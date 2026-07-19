La imagen de Messi llorando tras la derrota ante España conmovió al mundo después de la final

La imagen de Messi tras la derrota ante España se convirtió en una de las postales más impactantes que dejó la final del Mundial 2026. Minutos después del pitazo final, el capitán de la Selección argentina permaneció sentado sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey, inmóvil, con la mirada perdida y sin poder ocultar el dolor por la derrota 1-0 frente a España, que se consagró campeona del mundo.

Messi why are u crying? 😭😭😭🥲 Literally nothing for u to lose, u have won it all goat 🙏🏻 ♥️ pic.twitter.com/JDrFrElKyq — Glen (@GlenBarche) July 19, 2026

La escena recorrió rápidamente las redes sociales y los principales medios deportivos del planeta. Sin necesidad de pronunciar una sola palabra, Lionel Messi reflejó en su rostro la frustración por haber quedado a las puertas de un nuevo título mundial con la camiseta albiceleste, en una imagen que conmovió a millones de hinchas.

El desenlace fue especialmente duro para el seleccionado argentino, que resistió durante gran parte del encuentro pese a las adversidades. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputó el tiempo suplementario con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández y terminó cediendo ante el gol convertido por Ferrán Torres.

Foto: Perfil.

Una final que se definió en el alargue

El partido fue parejo durante los 90 minutos reglamentarios, aunque España tuvo un mayor dominio de la posesión de la pelota y generó las ocasiones más claras para romper el cero. Del otro lado, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a convertirse en una de las figuras argentinas con varias intervenciones decisivas.

El encuentro cambió de manera significativa sobre el cierre del tiempo reglamentario, cuando Enzo Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Pau Cubarsí y dejó a Argentina con diez futbolistas para afrontar el alargue.

Foto: Perfil.

La superioridad numérica terminó inclinando el desarrollo a favor del conjunto español. Apenas iniciado el segundo tiempo suplementario, Ferrán Torres aprovechó una acción ofensiva iniciada por Nico Williams y definió con precisión para marcar el único gol del partido y darle a España su segundo título mundial.

La postal que recorrió el planeta

Consumada la derrota, todas las cámaras buscaron a Messi. El capitán argentino permaneció varios minutos sentado sobre el campo de juego, con evidentes signos de cansancio físico y emocional, mientras observaba los festejos del seleccionado español a pocos metros de distancia, señaló Perfil.

La imagen del rosarino, solo en el césped y sin poder disimular la desilusión, se transformó rápidamente en uno de los símbolos de la final. Fotografías y videos comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el recorrido del capitán argentino y su nueva actuación en una Copa del Mundo.

Foto: Perfil.

Para muchos aficionados, esa escena resumió el enorme esfuerzo realizado por el seleccionado argentino durante todo el torneo, que volvió a instalarse entre los mejores equipos del planeta y alcanzó una nueva final mundialista apenas cuatro años después de la consagración en Qatar.