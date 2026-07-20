Balacera y muerte en Paraná: son dos los detenidos por el crimen y uno de los heridos tiene 13 años

La balacera ocurrida este domingo, provocó una muerte en Paraná. El violento hecho, dejó como saldo un hombre asesinado, tres personas heridas, entre ellas un adolescente de 13 años, y ya son dos los jóvenes de 18 años detenidos, se confirmó a Elonce.

El violento episodio se registró durante la noche del domingo en barrio Humito, minutos después de la final del Mundial en la que Argentina obtuvo el subcampeonato.

De acuerdo con la investigación, varias personas efectuaban disparos al aire sobre calle Estado de Palestina cuando vecinos salieron a pedir que cesaran las detonaciones. En ese contexto se produjo un altercado que terminó con un hombre muerto y otras tres personas lesionadas.

El subjefe de la División Homicidios, Jerónimo Santamaría, confirmó a Elonce que uno de los involucrados permanecía internado bajo custodia policial y que, antes del mediodía de este lunes, fue detenido un segundo sospechoso. Ambos tienen 18 años y serían amigos.

Cómo ocurrió el crimen

Según explicó Santamaría, el enfrentamiento se desencadenó una vez finalizado el partido de la Selección argentina. "Comenzaron a haber disparos y vecinos del lugar se acercaron para disuadir la situación, porque había criaturas. Ese forcejeo finaliza con este desenlace", relató.

La víctima fatal fue identificada como Sebastián Ibarra, de 32 años, quien murió tras recibir un disparo. Los heridos fueron Oscar Albornoz, de 32 años; el detenido identificado por sus iniciales E.N.M.R., de 18 años; y un adolescente de 13 años, según informaron fuentes policiales.

El subjefe de la División Homicidios, Jerónimo Santamaría.

El funcionario precisó además que tanto el fallecido como los demás heridos son vecinos del barrio Humito, donde ocurrió el hecho que conmocionó a la comunidad.

Avanza la investigación

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. En ese marco, el joven de 18 años que permanece internado en el Hospital San Martín continúa bajo custodia policial en calidad de detenido.

Con la detención del segundo sospechoso, los investigadores buscan reconstruir la secuencia del enfrentamiento y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados para esclarecer el crimen ocurrido tras la balacera.