Hay un detenido por crimen en barrio Humito: la víctima tenía 32 años

El subjefe de la División Homicidios, Jerónimo Santamaría, confirmó que uno de las personas heridas, permanece detenido con custodia policial. Además buscan a otro presunto implicado en el ataque.
En horas de la noche del domingo, se registró un nuevo crimen en la ciudad de Paraná. Minutos después de la final del Mundial, donde Argentina logró el subcampeonato, varias personas efectuaron disparos al aire en barrio Humito. Cuando varios vecinos salieron a pedir el cese de la balacera, se produjo un altercado que terminó con varios heridos.
Sobre lo ocurrido, el Subjefe de la División Homicidios, Jerónimo Santamaría, confirmó a Elonce que hay un detenido internado bajo custodia policial y que se busca a un segundo involucrado en el hecho.
Según explicó que el episodio comenzó alrededor de las 20, cuando la Policía recibió múltiples llamados al sistema de emergencias 911 alertando sobre disparos de arma de fuego en calle Estado de Palestina, en Barrio Humito.
"Cuando se hacen presentes los móviles, constatan que había personas heridas de arma de fuego, las cuales fueron trasladadas a los distintos nosocomios ya que había tres mayores y un menor de edad", precisó para agregar que “de las tres personas mayores de edad, se confirmó el fallecimiento de una al ingresar al hospital. Tenía un disparo de arma de fuego".
El origen del conflicto
Según las primeras averiguaciones, el enfrentamiento ocurrió una vez finalizado el partido de la Selección Argentina y derivó en una situación de extrema violencia.
"Esto se da en el marco de haber finalizado el partido de la Selección Argentina. Comenzaron a haber disparos y vecinos del lugar se acercaron para disuadir la situación, porque había criaturas. Ese forcejeo finaliza con este desenlace", explicó Santamaría.
Respecto de la víctima fatal, fue identificada como Sebastián Ibarra de 32 años.
Asimismo, confirmó que tanto el fallecido como los demás heridos son vecinos del barrio.
Un detenido y un prófugo
En relación con el avance de la causa, Santamaría indicó que uno de los heridos permanece internado en el Hospital San Martín bajo custodia policial “en calidad de detenido” por disposición del fiscal Juan Manuel Pereira, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.
Finalmente, el subjefe de Homicidios señaló que la investigación continúa “entrevistando a vecinos del lugar para recolectar más elementos. Al momento se encuentra el personal en búsqueda de un segundo involucrado en las agresiones", concluyó. Elonce.com