Más de 40 heridos tras el choque entre un micro de larga distancia y un camión en Ruta Nacional 12

Más de 40 heridos dejó un violento choque entre un micro de larga distancia y un camión sobre la Ruta Nacional 12, en la provincia de Misiones. El siniestro ocurrió en el kilómetro 1461, a la altura de la localidad de Capioví, cuando el colectivo, que transportaba a 60 pasajeros y había partido desde la Terminal de Ómnibus de Retiro con destino a Puerto Iguazú, impactó contra la parte trasera de un camión Scania.

Tras el accidente, se desplegó un importante operativo de emergencia en el que trabajaron Bomberos, personal policial y equipos médicos para asistir a los pasajeros y trasladar a los heridos a distintos centros de salud.

En total, 43 personas resultaron lesionadas y fueron derivadas inicialmente al Hospital de Puerto Rico, donde recibieron las primeras atenciones y se evaluó la gravedad de cada caso.

Cuatro pacientes con fracturas graves

En el Hospital de Puerto Rico permanecieron internados los pacientes que presentaban escoriaciones, traumatismos y fracturas de menor consideración, mientras que los casos más complejos fueron derivados a otros establecimientos sanitarios.

El hospital Samic de Eldorado recibió a cuatro personas con fracturas graves. Entre ellas se encontraban uno de los choferes del colectivo y un niño, quienes permanecían bajo atención médica.

Hasta el momento no se informó sobre víctimas fatales, mientras las autoridades continuaban monitoreando la evolución de los heridos.

Investigan las causas del accidente

Como consecuencia del siniestro, el tránsito sobre la Ruta Nacional 12 permaneció completamente interrumpido durante varias horas para permitir el trabajo de los equipos de rescate y de la División Policía Científica.

Los peritos realizaron las tareas correspondientes para establecer cómo se produjo el impacto entre el micro de larga distancia y el camión Scania.

La investigación continuará con el análisis de las pericias y de los testimonios de los involucrados para determinar las causas que originaron el accidente.