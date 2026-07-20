Una niña fue hospitalizada tras choque entre dos autos: un conductor estaba alcoholizado

El siniestro ocurrió en Concordia. Tras el impacto, uno de los vehículos terminó contra un árbol. Una menor de dos años fue trasladada al hospital y uno de los conductores tenía 1,51 g/l de alcohol en sangre.
Una niña de dos años fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat luego de un violento choque entre dos automóviles ocurrido durante la tarde de este domingo en la intersección de las calles Buenos Aires y Bolivia, en Concordia. Además, uno de los conductores involucrados dio positivo en el test de alcoholemia, informaron fuentes policiales.
El siniestro se registró alrededor de las 16.10 del domingo, cuando colisionaron un Volkswagen Bora, conducido por un hombre de 40 años que circulaba por calle Buenos Aires en sentido este-oeste, y un Renault Megane, al mando de un hombre de 32 años, quien transitaba por calle Bolivia en sentido sur-norte acompañado por la menor.
Como consecuencia del impacto, el Volkswagen Bora embistió el lateral derecho del Renault Megane, que perdió el control y terminó chocando contra un árbol ubicado sobre la vereda norte de calle Buenos Aires.
Debido a la violencia del impacto, la niña de dos años que viajaba como acompañante en el Renault Megane fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.
Un conductor tenía 1,51 g/l de alcohol en sangre
En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó los correspondientes controles de alcoholemia a ambos conductores.
Según se informó, uno de ellos arrojó un resultado positivo de 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labró el acta contravencional correspondiente y se procedió a la retención de su licencia de conducir.