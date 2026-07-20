Moda circular en Paraná: un evento solidario impulsará la inclusión laboral de jóvenes de Juntos Andar

La moda circular en Paraná será la protagonista de un evento que combinará consumo responsable, sustentabilidad e inclusión laboral. La iniciativa se desarrollará este sábado 25 y domingo 26 de julio en el Salón Loma Linda y reunirá a emprendedores, artesanos, diseñadores y organizaciones sociales con un objetivo común: generar oportunidades para los jóvenes de la institución Juntos Andar.

Durante una entrevista televisiva, Brisa Gauna, de A y B Feria Americana, y Fiorella Peresutti, de LF Agencia Creativa de Eventos, explicaron que la propuesta nació del trabajo conjunto entre distintas instituciones y emprendedores de la ciudad.

"La moda circular hace mucho tiempo que existe, pero ahora la gente le está prestando más atención. Se consiguen cosas lindas, se les da una segunda oportunidad a las prendas que ya no se usan y además se genera menos basura", destacaron.

Feria, talleres y gastronomía

El evento comenzará el sábado desde el mediodía y continuará el domingo desde la mañana con una amplia variedad de propuestas para toda la familia.

En el salón principal funcionará una boutique circular integrada por locales de ropa usada, diseñadores independientes y marcas entrerrianas. En el sector exterior habrá un mercado de productos a granel, emprendedores gastronómicos, productores locales y un patio de comidas.

Además, el predio contará con juegos sustentables, talleres artísticos y demostraciones en vivo de artesanos que mostrarán distintas formas de reutilizar materiales para transformarlos en nuevas piezas.

El eje principal: la inclusión laboral

Más allá de la propuesta comercial y recreativa, los organizadores remarcaron que el principal objetivo del encuentro es generar oportunidades de inclusión laboral para los jóvenes de Juntos Andar, institución que brinda formación en oficios a personas con discapacidad.

"Ellos necesitan y quieren trabajar, y están muy capacitados para hacerlo. Queremos abrir canales e involucrarnos como sociedad", explicó Peresutti.

Los jóvenes participarán activamente en distintas áreas de producción y organización del evento y además dispondrán de un stand donde ofrecerán artesanías y productos elaborados en los talleres de la institución.

Habrá una demostración de reciclado artístico

Entre las actividades programadas también se destaca la participación del escultor en madera Rafael Varisco, quien brindará una charla con demostración práctica sobre reutilización de madera.

El artista explicará cómo un árbol caído o maderas descartadas pueden convertirse en obras de arte mediante técnicas de tallado. "Vamos a demostrar cómo algo que prácticamente está desechado puede volver a cobrar vida convertido en una obra de arte", expresó.

Moda circular en Paraná: promoviendo la inclusión laboral de "Juntos Andar"

La actividad incluirá un pequeño taller participativo para que los asistentes puedan conocer las herramientas utilizadas en el oficio y realizar sus primeras prácticas.

Entrada libre y gratuita

Los organizadores confirmaron que tanto el ingreso al evento como los talleres serán gratuitos.

Los horarios de cada actividad serán difundidos a través de las redes sociales de LF Agencia Creativa de Eventos, A y B Feria Americana y las instituciones que forman parte de la organización.