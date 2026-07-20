Novena patronal de San Joaquín y Santa Ana: invitan a participar de las celebraciones

REDACCIÓN ELONCE
La novena patronal de San Joaquín y Santa Ana ya comenzó en Paraná con celebraciones diarias, actividades para las familias y una procesión prevista para el domingo 26 de julio.
La novena patronal de San Joaquín y Santa Ana comenzó en la ciudad de Paraná y reúne a la comunidad parroquial en una serie de celebraciones religiosas que culminarán el próximo domingo 26 de julio con la tradicional procesión y la misa patronal. El programa incluye misas diarias, actividades para niños y familias y un almuerzo comunitario para compartir el cierre de la festividad.
En diálogo con Elonce, el padre Jorge Bonnín contó que las actividades ya transitan su cuarta jornada y destacó la participación de distintos sacerdotes invitados durante la semana. “Estamos celebrando ya el cuarto día hoy y si Dios quiere a las 19 horas a la celebración de todos los días va a venir el padre Javier Velicogna, a su antigua casa. Después el padre Humberto va a estar aquí los martes y miércoles. Si Dios quiere tendremos la chocolatada en la previa en el salón de la escuela Santa Ana con los niños y familias”, expresó.
El sacerdote explicó que, además de las celebraciones litúrgicas, la comunidad preparó distintas propuestas para fortalecer el encuentro entre los fieles y compartir las fiestas patronales con las familias del barrio.
Procesión y actividades para toda la comunidad
Bonnín también invitó a participar de la jornada central de la festividad, prevista para el próximo domingo. “Vamos a celebrar con la procesión el domingo 26 a las 10 de la mañana. Nos encontramos aquí en la Iglesia y haremos la procesión y luego la celebración de la misa”, sostuvo.
Tras la ceremonia religiosa, la celebración continuará con la presentación de una banda musical y un almuerzo a la canasta, una propuesta abierta para que los vecinos compartan un momento de fraternidad y encuentro.
Desde la parroquia extendieron la invitación a toda la comunidad de Paraná para participar de las actividades programadas en honor a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, cuya festividad representa uno de los acontecimientos más importantes del calendario litúrgico para la comunidad parroquial.