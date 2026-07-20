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Novena patronal de San Joaquín y Santa Ana: invitan a participar de las celebraciones

La novena patronal de San Joaquín y Santa Ana ya comenzó en Paraná con celebraciones diarias, actividades para las familias y una procesión prevista para el domingo 26 de julio.

20 de Julio de 2026
Parroquia Santa Ana.
Parroquia Santa Ana. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La novena patronal de San Joaquín y Santa Ana ya comenzó en Paraná con celebraciones diarias, actividades para las familias y una procesión prevista para el domingo 26 de julio.

La novena patronal de San Joaquín y Santa Ana comenzó en la ciudad de Paraná y reúne a la comunidad parroquial en una serie de celebraciones religiosas que culminarán el próximo domingo 26 de julio con la tradicional procesión y la misa patronal. El programa incluye misas diarias, actividades para niños y familias y un almuerzo comunitario para compartir el cierre de la festividad.

 

En diálogo con Elonce, el padre Jorge Bonnín contó que las actividades ya transitan su cuarta jornada y destacó la participación de distintos sacerdotes invitados durante la semana. “Estamos celebrando ya el cuarto día hoy y si Dios quiere a las 19 horas a la celebración de todos los días va a venir el padre Javier Velicogna, a su antigua casa. Después el padre Humberto va a estar aquí los martes y miércoles. Si Dios quiere tendremos la chocolatada en la previa en el salón de la escuela Santa Ana con los niños y familias”, expresó.

 

Padre Jorge Bonn&iacute;n. Foto: Elonce.
Padre Jorge Bonnín. Foto: Elonce.

 

El sacerdote explicó que, además de las celebraciones litúrgicas, la comunidad preparó distintas propuestas para fortalecer el encuentro entre los fieles y compartir las fiestas patronales con las familias del barrio.

 

Procesión y actividades para toda la comunidad

 

Bonnín también invitó a participar de la jornada central de la festividad, prevista para el próximo domingo. “Vamos a celebrar con la procesión el domingo 26 a las 10 de la mañana. Nos encontramos aquí en la Iglesia y haremos la procesión y luego la celebración de la misa”, sostuvo.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Tras la ceremonia religiosa, la celebración continuará con la presentación de una banda musical y un almuerzo a la canasta, una propuesta abierta para que los vecinos compartan un momento de fraternidad y encuentro.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Desde la parroquia extendieron la invitación a toda la comunidad de Paraná para participar de las actividades programadas en honor a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, cuya festividad representa uno de los acontecimientos más importantes del calendario litúrgico para la comunidad parroquial.

 

Comenzó la novena patronal de Santa Ana y San Joaquín

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