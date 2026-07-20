Últimos días para inscribirse en el 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio. La propuesta está destinada a fotógrafos mayores de 18 años con residencia en la provincia y otorgará premios adquisición de hasta $900.000 en las categorías Color y Blanco y Negro.
A través del Museo Provincial de la Imagen, la Secretaría de la Cultura recordó que transitan los últimos días para participar de la quinta edición del Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos. Podrán postularse personas nacidas en Entre Ríos, oriundas de otras provincias y argentinos naturalizados que acrediten una residencia mínima, continua y permanente de tres años en territorio entrerriano al momento de la inscripción.
Las obras podrán presentarse en las categorías Color o Blanco y Negro. En la primera se admitirán fotografías policromas, mientras que en la segunda podrán concursar imágenes realizadas en escala de grises o con un virado íntegro en un solo color.
La historia entrerriana como eje de la convocatoria
La temática elegida para esta convocatoria será "Ecos de Nuestra Historia Entrerriana", una propuesta que invita a retratar edificios emblemáticos, espacios públicos, monumentos y otros sitios históricos representativos de la provincia.
El certamen otorgará premios adquisición en ambas categorías. Se entregarán 900.000 pesos para el primer premio, 800.000 pesos para el segundo y 600.000 pesos para el tercero, tanto en Color como en Blanco y Negro.
Tras el cierre de la inscripción comenzará el proceso de admisión, evaluación y selección de las obras participantes. Los artistas premiados serán anunciados el 30 de septiembre. La inauguración del 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos, junto con la entrega de premios y distinciones, se realizará el 30 de octubre de 2026.
Para más información sobre la propuesta
Las bases y condiciones del certamen se encuentran a disposición en el siguiente link
Por su parte, el formulario de inscripción está disponible desde el siguiente enlace
Quienes deseen realizar consultas podrán comunicarse con la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural a través del correo electrónico direccionmuseosypatrimonioer@gmail.com