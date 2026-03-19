En el Día del Artesano, Rafael Varisco expuso y enseñó tallado en madera

REDACCIÓN ELONCE
En el Día del Artesano, en el Museo de Artesanía, Rafael Varisco presentó su exposición y brindó talleres de tallado en madera y esculturas con motosierra, compartiendo su experiencia con estudiantes y con Elonce.
En el Día del Artesano, el escultor y tallista paranaense Rafael Varisco presentó su exposición de trabajos en madera y realizó demostraciones en vivo utilizando gubia y motosierra en el Museo y Mercado Provincial de Artesanías "Carlos Asiain", Paraná. “Lo que he presentado hoy ha sido una exposición de trabajos realizados, una mesa de taller donde no solo se muestran las gubias y los trabajos que se pueden hacer con la madera, sino que también he recibido a chicos de una escuela de arte que vinieron para que les enseñe técnicas de tallado con gubia y masa, la técnica más básica para el detallado de madera”, explicó Varisco a Elonce.
Además de enseñar técnicas de tallado tradicional, Varisco mostró cómo se puede crear arte público de manera rápida con motosierras. “De un tronco, nace prácticamente una escultura”, añadió.
El artista destacó su reciente participación en concursos y su metodología con motosierra. ““Recientemente participé en el Patio del Tallista en Colón, donde estuve entre los tres primeros premios y recibí un reconocimiento especial por mi obra. La temática era ‘Cuento y leyendas de mi terruño’ y, en mi caso, trabajé la leyenda de la flor del Irupé”, comentó Varisco.
Talleres y formación para estudiantes
Durante la actividad, estudiantes de la Escuela de Arte de Paraná pudieron practicar bajo la guía del tallista. “No lo hagan en sus casas, vengan que yo les enseño”, aseguró, invitando a los interesados a participar en los talleres. Varisco mencionó que las herramientas se facilitan durante las clases y que el requisito principal es la motivación de aprender.
Los talleres buscan fomentar la creatividad y el conocimiento de técnicas tradicionales y modernas, incluyendo el tallado con gubia y la creación de esculturas con motosierra. “Hoy he trabajado una pieza de madera en gravailea en 45 minutos con motosierra, le dediqué media hora al pulido con amoladora y, en este caso, no alcancé a trabajar con gubia”, explicó el artista, destacando la eficiencia de la técnica combinada.
Difusión del arte y próximos proyectos
Varisco anticipó nuevas actividades en Paraná y la posibilidad de combinar maderas con otros materiales. “Uno siempre va por más para evolucionar, aprender, hacer trabajos de ensamble, combinaciones con otros metales que son los próximos objetivos que tengo”, señaló. Además, los interesados pueden contactarlo a través de sus redes sociales: rafa_varisco.69 en Instagram o Rafael Varisco en Facebook, y por teléfono al 343 6113448.
El evento en el Museo de Artesanía permitió visibilizar el talento local, ofrecer aprendizaje práctico a jóvenes artistas y consolidar el valor del arte en madera como expresión cultural y educativa. “Lo hice en forma desinteresada de participar acá, pero también va a ser desinteresado el tema de poder hacer talleres y lograr que esto se difunda”, concluyó Varisco.