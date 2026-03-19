Con gran convocatoria, comenzó en Paraná el torneo Leyendas de Falta Uno, Copa Mr Bet

El certamen reúne categorías masculina y femenina, con una fuerte participación de equipos y un buen acompañamiento del público en cada jornada. El evento se desarrolla del 18 al 21 de marzo en la capital entrerriana.
Paraná vive desde este miércoles una verdadera fiesta del fútbol 5 con el inicio del torneo Leyendas de Falta Uno, Copa Mr Bet, una propuesta que combina competencia, espectáculo y un formato pensado para atraer tanto a los protagonistas dentro de la cancha como a quienes siguen cada partido desde afuera. El evento se desarrolla del 18 al 21 de marzo en la capital entrerriana y contempla participación en ramas masculina y femenina.
La Copa cuenta con 32 equipos por categoría, un sistema de eliminación directa desde los 16avos de final hasta la definición, y una programación distribuida a lo largo de cuatro días de competencia. La organización destacó además que las inscripciones fueron gratuitas, para jugadores mayores de 18 años y con un mínimo de cinco integrantes por equipo.
Programa de partidos
La actividad comenzó este miércoles con los 16avos de final, programados entre las 17 y las 22.50, en distintas canchas para ambas categorías. El cronograma continuará este jueves con los octavos de final, seguirá el viernes con los cuartos, y tendrá su cierre el sábado con las semifinales y las grandes finales, previstas para la noche. En el cuadro masculino, la final está anunciada para las 23, mientras que en el femenino la definición será a las 22.
Uno de los datos salientes del torneo es también su magnitud en premios. Hay más de 10 millones de pesos en premios, además de una moto para el goleador, lo que le da todavía más atractivo a una competencia que ya desde su arranque mostró entusiasmo, color y un clima de evento grande.
La Copa Mr Bet Leyendas forma parte de la propuesta de Falta Uno Club en Paraná y suma el condimento especial de sorteos y regalos en cada jornada para los asistentes.
Con el correr de las horas, el torneo empieza a consolidarse como uno de esos encuentros que mezclan deporte, entretenimiento y comunidad. Y en ese marco, Paraná ya palpita tres jornadas más de acción, goles y definiciones para coronar a los campeones de una copa que arrancó con todo.