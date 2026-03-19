Turismo Carretera: confirmaron a Paraná como el autódromo que cierra la Etapa Regular

La ACTC confirmó las sedes de las últimas tres fechas de la Etapa Regular del Turismo Carretera y Paraná, recibirá a la histórica y emblemática categoría, en el mes de agosto. Ya se completó el cronograma de las diez primeras carreras del año.
Turismo Carretera en Paraná como cierre de la Etapa Regular fue confirmado oficialmente por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), que dio a conocer las sedes de las últimas tres fechas de la fase inicial del campeonato 2026. De esta manera, la capital entrerriana será el escenario donde se definan los clasificados a la Copa de Oro.
La decisión forma parte de la planificación del calendario de la categoría más popular del automovilismo argentino, que ya tiene definidos los diez circuitos de la Etapa Regular. Además de Paraná, las ciudades de Posadas y San Juan completan el tramo final de esta primera fase.
En paralelo, la ACTC continúa trabajando en la confirmación de las últimas cinco fechas correspondientes a la Copa de Oro, que definirán al campeón de la temporada.
Definiciones en el camino a la Copa de Oro
El cierre de la Etapa Regular será determinante para los pilotos que buscan meterse en la Copa de Oro, instancia clave del campeonato. En ese sentido, Paraná albergará la décima fecha los días 22 y 23 de agosto.
Previamente, la categoría visitará Posadas el 11 y 12 de julio para la octava fecha, mientras que la novena se disputará en San Juan el 1 y 2 de agosto, en un evento compartido con el Turismo Nacional.
Estas definiciones llegan luego de varias semanas de expectativa en torno a las sedes que completarían el calendario de la fase inicial, finalmente oficializadas por la entidad organizadora.
Calendario y continuidad del campeonato
El campeonato 2026 ya había iniciado su recorrido con las primeras fechas en El Calafate y Viedma, y continuará el 28 y 29 de marzo en Centenario, Neuquén, donde el Turismo Carretera compartirá escenario con el Turismo Carretera 2000.
Luego será el turno de Concepción del Uruguay como cuarta fecha del calendario, consolidando la presencia entrerriana en la competencia. Posteriormente, el certamen seguirá en Termas de Río Hondo y en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba.
En junio, la categoría regresará a Rafaela, en el tradicional óvalo santafesino, que vuelve al calendario tras su ausencia en la temporada anterior.
Paraná, escenario clave para la definición
La elección de Paraná como sede del cierre de la Etapa Regular posiciona nuevamente al autódromo local como un punto estratégico dentro del calendario del Turismo Carretera.
En esa fecha se definirán los pilotos que accederán a la Copa de Oro, por lo que se espera una gran convocatoria de público y un alto nivel de competitividad en pista.
El trazado entrerriano ya ha sido protagonista en múltiples definiciones y vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del automovilismo nacional.
Lo que resta del calendario
Tras la competencia en Paraná, el calendario continuará con cinco fechas correspondientes a la Copa de Oro, cuyos escenarios aún están en proceso de confirmación por parte de la ACTC.
Las fechas posteriores están programadas para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuando se definirá el campeón de la temporada 2026.
Con esta confirmación, el Turismo Carretera avanza en la consolidación de su calendario y mantiene su presencia en distintos puntos del país, reafirmando su carácter federal.
Calendario 2026 de TC
15 de febrero El Calafate
8 de marzo Viedma
29 de marzo Neuquén
19 de abril Concepción
10 de mayo Termas
31 de mayo Córdoba
21 de junio Rafaela
12 de julio Posadas
2 de agosto San Juan
23 de agosto Paraná
13 de septiembre –
4 de octubre –
25 de octubre –
15 de noviembre –
6 de diciembre –