Bastidas ganó en la Clase 2 del TN y Stang sigue líder en el TC2000

Bastidas ganó en la Clase 2 del TN en El Villicum y Stang mantiene el liderazgo del TC2000 tras la fecha en Concordia con definiciones ajustadas.
Bastidas ganó en la Clase 2 del TN en una actuación contundente en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”, donde el entrerriano Exequiel Bastidas logró su primera victoria en la categoría Turismo Nacional. En paralelo, el automovilismo argentino también tuvo actividad en el TC2000, donde Emiliano Stang se mantiene como líder del campeonato tras la fecha disputada en Concordia.
La victoria de Bastidas llegó de punta a punta a bordo del Toyota Yaris del Ale Bucci Racing, en una competencia correspondiente a la cuarta fecha del campeonato 2026. El piloto largó desde la pole position y logró sostener el liderazgo pese a dos ingresos del auto de seguridad, consolidando un triunfo clave en su temporada.
Este resultado no solo representa su primera victoria en la Clase 2, sino también un impulso importante en la pelea por el campeonato, donde ahora se ubica en el tercer puesto a solo 21 puntos del nuevo líder.
Triunfo clave en El Villicum y pelea por el campeonato
El desarrollo de la final mostró a Bastidas sólido desde el inicio, manteniendo un ritmo constante que le permitió controlar los intentos de sus perseguidores. El entrerriano cruzó la meta con una ventaja de 2s332, demostrando regularidad y fortaleza en una carrera exigente.
Francisco Coltrinari finalizó segundo tras una penalización a Tomás Vitar, quien había terminado en pista en esa posición pero fue recargado por una maniobra en zona prohibida. De esta manera, Coltrinari pasó a liderar el campeonato, sumando su tercer podio del año.
Juan Martín Eluchans completó el podio con el Toyota Yaris, regresando a los puestos de privilegio luego de varias fechas sin resultados destacados. La carrera también sumó a Martín Leston como otro de los ganadores de la temporada, en un torneo cada vez más competitivo.
Stang sigue firme en el TC2000 tras Concordia
En paralelo, el TC2000 disputó su fecha en el autódromo de Concordia, donde Marcelo Ciarrocchi se llevó la victoria a bordo del Fiat Pulse, logrando su primer triunfo de la temporada y el primero del modelo en la categoría.
El podio lo completaron Franco Morillo y Gabriel Ponce de León, mientras que los Toyota oficiales de Emiliano Stang y Matías Rossi finalizaron entre los cinco primeros, manteniendo protagonismo en la pelea por el campeonato.
A pesar de no ganar la carrera, Stang continúa como líder del certamen con 53 puntos, sosteniendo su regularidad en un campeonato que se mantiene ajustado y con varios protagonistas en la lucha por el título.