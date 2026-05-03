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Un auto fue visto circulando en zona peatonal del Parque Gazzano: el video

Se observó a través de un video que un auto circuló en el interior del Parque Gazzano. Hasta el momento, se desconoce si se le labró una multa.

3 de Mayo de 2026
Así circuló el auto por el interior del Parque Gazzano.
Así circuló el auto por el interior del Parque Gazzano. Foto: Captura de video.

REDACCIÓN ELONCE

Se observó a través de un video que un auto circuló en el interior del Parque Gazzano. Hasta el momento, se desconoce si se le labró una multa.

Un auto fue visto circulando en el interior del Parque Gazzano de la ciudad de Paraná en las últimas horas.

 

Este domingo se conocieron las imágenes a través de un video publicado por la cuenta Humor Paranaense, donde un Fiat Palio, con balizas, circulaba en la zona donde se encontraba la zona peatonal de cemento del espacio público de Paraná.

 

Ante la atenta mirada de algunos ciudadanos, se lo vio hacer marcha atrás y emprender la salida del espacio verde de la capital entrerriana.

 

Otra de las im&aacute;genes del auto circulando en el Parque Gazzano. Foto: Captura de video.
Otra de las imágenes del auto circulando en el Parque Gazzano. Foto: Captura de video.

 

Por el momento, se desconoce si al conductor del vehículo se le labró una multa.

 

Un caso similar por espacio público en Paraná

 

El pasado 27 de diciembre del año pasado ocurrió una situación similar con una Toyota Hilux subió por las barrancas y provocó destrozos en los espacios verdes.

 

Cabe recordar que el Parque Urquiza en Paraná fue declarado Área Natural Protegida por la provincia de Entre Ríos en 1997, bajo la categoría de manejo Paisaje Protegido.

 

 

Es iniciativa busca conservar su valor ambiental, biológico y cultural, integrándose en el sistema provincial de áreas naturales protegidas, aunque es un espacio urbano con uso recreativo.

Temas:

Auto Parque Gazzano maniobras indebidas espacio verde Paraná
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