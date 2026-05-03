AUH, SUAF y salario familiar: fechas de cobro y montos en mayo

AUH, SUAF y salario familiar tendrán en mayo de 2026 una actualización en sus montos y un cronograma de pagos ya definido. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 3,4%, en línea con la fórmula de movilidad basada en la inflación de marzo, lo que impactará directamente en millones de beneficiarios en todo el país.

Con este ajuste, la AUH (Asignación Universal por Hijo) alcanzará un monto total de $141.311 por hijo. Sin embargo, como es habitual, los titulares percibirán el 80% de esa suma de forma mensual, es decir, $113.049, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta que certifica escolaridad y controles de salud.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $460.132, lo que representa un ingreso significativamente mayor para las familias que requieren un acompañamiento especial. A su vez, estos beneficiarios también acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar, que se deposita de manera automática junto con la asignación.

Montos actualizados y beneficios complementarios

La Tarjeta Alimentar, dependiente del Ministerio de Capital Humano, mantiene valores diferenciados según la cantidad de hijos. Para quienes tienen un hijo, el monto es de $113.028, mientras que para familias con dos hijos asciende a $226.056.

Foto: Archivo Elonce.

Por otro lado, el SUAF, destinado a trabajadores en relación de dependencia, también se actualiza con el mismo porcentaje. Para el primer rango de ingresos —hasta $5.603.102 de Ingreso Familiar (IGF)— el monto será de $79.660 por hijo.

Este conjunto de prestaciones forma parte del sistema de seguridad social y busca sostener el poder adquisitivo de los hogares frente al contexto inflacionario. La actualización por movilidad se aplica de manera periódica y toma como referencia indicadores económicos recientes.

Calendario de pagos de mayo

En cuanto a las fechas de cobro, ANSES confirmó que el cronograma comenzará en la segunda semana de mayo, luego del feriado por el Día del Trabajador. Como es habitual, los pagos se organizan según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Foto: Archivo Elonce.

De este modo, quienes tengan documentos finalizados en 0 cobrarán el lunes 11 de mayo, mientras que los terminados en 1 lo harán el martes 12. El calendario continúa el miércoles 13 para DNI terminados en 2, jueves 14 para terminación en 3 y viernes 15 para terminación en 4.

La segunda semana de pagos seguirá el lunes 18 para documentos finalizados en 5, martes 19 para terminación en 6, miércoles 20 para 7, jueves 21 para 8 y viernes 22 para 9, completando así el esquema previsto.