Transferencias entre cuentas propias: a partir de qué monto interviene ARCA en mayo de 2026

Transferencias entre cuentas propias y a partir de qué monto interviene ARCA en mayo de 2026 se convirtió en un tema central para quienes operan habitualmente con bancos y billeteras virtuales en Argentina. A partir de abril, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene un sistema de monitoreo que no limita las operaciones, pero sí establece umbrales mensuales que activan reportes automáticos.

El esquema vigente no prohíbe ni restringe transferencias entre cuentas del mismo titular. Sin embargo, cuando los movimientos superan determinados montos acumulados durante el mes, las entidades financieras están obligadas a informar esa actividad al organismo de control.

En este contexto, la clave no está en cada transferencia individual, sino en la suma total de ingresos y egresos registrados en todas las cuentas del titular dentro de un mismo período mensual. Este criterio es el que determina si una operación queda bajo observación.

Foto: Archivo Elonce.

Cuáles son los montos que activan los controles

De acuerdo con los parámetros actualizados, en el caso de personas físicas el umbral mensual se ubica en los 50 millones de pesos. Una vez superada esa cifra, bancos y billeteras digitales deben reportar información detallada sobre el titular, las cuentas involucradas y los montos operados.

Para las personas jurídicas, en tanto, el límite es menor: se fija en 30 millones de pesos mensuales. En ambos casos, el mecanismo funciona de manera automática y forma parte del sistema de control informativo implementado por ARCA.

Además de las transferencias, existen otras operaciones que también quedan bajo seguimiento cuando superan ciertos valores. Entre ellas se encuentran las extracciones de efectivo, los saldos al cierre de mes, los movimientos en billeteras virtuales y la constitución de plazos fijos, cada uno con sus respectivos umbrales.

Qué sucede cuando se superan los topes establecidos

Superar los montos definidos no implica una sanción inmediata ni bloquea las cuentas de forma automática. Lo que ocurre es la activación de un proceso de revisión más exhaustivo por parte del organismo.

En ese marco, el contribuyente podría recibir un requerimiento para justificar el origen de los fondos. Esto puede incluir la presentación de documentación respaldatoria como recibos de ingresos, contratos, facturas o declaraciones juradas.

El punto más sensible no suele ser el volumen del dinero, sino la falta de respaldo que acredite su procedencia. En caso de no poder justificarlo, se podría avanzar hacia instancias de fiscalización más profundas.

Foto: Archivo Elonce.

La importancia del control mensual acumulado

Uno de los aspectos más relevantes del sistema es que se basa en el acumulado mensual y no en operaciones aisladas. Esto significa que múltiples transferencias de menor monto pueden, en conjunto, superar el umbral y generar un reporte.

Por ejemplo, varios movimientos entre cuentas propias que individualmente no resultan significativos podrían alcanzar cifras elevadas al final del mes, lo que activaría el mecanismo de información automática.

Por esta razón, especialistas recomiendan llevar un control ordenado de las operaciones financieras y prever posibles requerimientos, especialmente cuando se manejan montos elevados de dinero.