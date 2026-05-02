ARCA: el trámite obligatorio para que monotributistas accedan a una obra social

Los contribuyentes registrados en ARCA bajo el régimen de monotributo deben completar un paso clave para acceder a la cobertura médica, ya que el sistema no asigna automáticamente una obra social.

Aunque el aporte a la salud está incluido dentro de la cuota mensual, ARCA exige que cada monotributista elija una entidad dentro del padrón habilitado para activar el servicio.

Esta situación genera que muchos usuarios, pese a cumplir con sus pagos, no puedan acceder a consultas o tratamientos por no haber realizado ese trámite obligatorio en ARCA.

Cómo funciona el sistema de cobertura

A diferencia de los trabajadores en relación de dependencia, los monotributistas deben gestionar por su cuenta la afiliación a una obra social.

El listado disponible es administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud y cuenta con más de 40 opciones, cada una con distintas prestaciones, cartillas médicas y alcances territoriales.

La elección de la entidad impacta directamente en el tipo de atención que recibirá el afiliado, ya que define el acceso a médicos, estudios y medicamentos.

El trámite para acceder a la obra social

Para activar la cobertura, el contribuyente debe seleccionar una obra social y presentar la documentación correspondiente.

Entre los requisitos se encuentran el DNI, el último comprobante de pago del monotributo, el formulario 184/F, la credencial de pago y la Declaración Jurada 300/97 ante ANSES.

Una vez completado el trámite, la obra social procesa la solicitud y habilita la cobertura en un plazo estimado de entre 48 y 72 horas hábiles.

Por qué no se asigna automáticamente

El esquema de ARCA establece que el monotributo integra en una sola cuota los aportes impositivos, previsionales y de salud, pero no define un prestador de manera automática.

El objetivo es que cada contribuyente elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades y ubicación. Sin embargo, si no se realiza la selección, la cobertura médica no se activa, aun cuando el pago mensual se encuentre al día.