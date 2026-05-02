Accidente en la autopista Córdoba-Rosario: un camión con gas se incendió y hay un muerto

Un grave accidente se registró en la autopista Córdoba-Rosario durante la madrugada de este sábado, donde un choque entre dos camiones dejó como saldo una persona fallecida y un importante operativo de emergencia.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 660 de la autopista Córdoba-Rosario, en cercanías de la localidad de Pilar, y tuvo como protagonistas a dos vehículos de gran porte, uno de ellos cargado con gas licuado.

Tras el impacto, el camión que transportaba la sustancia inflamable se incendió, lo que elevó el riesgo en la zona y obligó a un despliegue urgente de bomberos y personal especializado sobre la autopista Córdoba-Rosario.

Incendio y una víctima fatal

De acuerdo a la información oficial, el choque fue por alcance y ocurrió en los primeros minutos del sábado, cuando uno de los camiones impactó contra el otro.

Como consecuencia del golpe, la cabina de uno de los vehículos se prendió fuego, lo que complicó las tareas de asistencia y rescate en el lugar, según informó La Voz del Interior.

Accidente en autopista Córdoba-Rosario.

Los bomberos trabajaron para sofocar las llamas, teniendo en cuenta que el rodado transportaba gas licuado, lo que representaba un riesgo adicional durante el operativo.

Una vez controlado el incendio, los equipos médicos confirmaron el fallecimiento del conductor del camión afectado, cuya identidad aún no había sido establecida.

Accidente en autopista Córdoba-Rosario.

Un sobreviviente y tareas en la zona

En el otro vehículo involucrado viajaba un hombre de 37 años, quien logró sobrevivir al impacto y fue asistido en el lugar por personal de emergencia.

Según se indicó, el conductor se encuentra fuera de peligro y pudo brindar un testimonio preliminar a los investigadores que trabajan en la reconstrucción del hecho.

Durante varias horas, el tránsito en la autopista Córdoba-Rosario se vio afectado por las tareas de peritaje, remoción de los vehículos y limpieza de la calzada.