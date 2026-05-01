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Dos autos y un colectivo con 59 pasajeros protagonizaron un accidente en la Autovía 12

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 175, en cercanías de Ceibas. Si bien aún no se informaron las causas del choque, trascendió que el micro viajaba hacia Galarza y no hubo personas heridas. Uno de los autos tuvo daños materiales de consideración.

1 de Mayo de 2026
El accidente involucró a dos automóviles y a un colectivo de larga distancia
El accidente involucró a dos automóviles y a un colectivo de larga distancia Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 175, en cercanías de Ceibas. Si bien aún no se informaron las causas del choque, trascendió que el micro viajaba hacia Galarza y no hubo personas heridas. Uno de los autos tuvo daños materiales de consideración.

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la Autovía Nacional 12, a la altura del kilómetro 175, en inmediaciones de Ceibas. De acuerdo a los primeros datos, en el choque participaron tres vehículos, entre ellos un colectivo que trasladaba a 59 pasajeros.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

La unidad había partido desde Buenos Aires con destino a Galarza, informó Ceibas Noticias.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

A pesar de la violencia del impacto, no se reportaron personas heridas, lo que fue considerado un hecho afortunado dadas las características del accidente.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Ceibas, Policía de Médanos, personal de Gendarmería, Bomberos Voluntarios y servicios de asistencia vial, quienes trabajaron para asistir a los involucrados y restablecer el tránsito en la zona.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las causas que originaron la colisión.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Temas:

ceibas Choque Accidente autovía 12
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