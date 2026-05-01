Dos autos y un colectivo con 59 pasajeros protagonizaron un accidente en la Autovía 12

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 175, en cercanías de Ceibas. Si bien aún no se informaron las causas del choque, trascendió que el micro viajaba hacia Galarza y no hubo personas heridas. Uno de los autos tuvo daños materiales de consideración.
Un fuerte accidente de tránsito se registró en la Autovía Nacional 12, a la altura del kilómetro 175, en inmediaciones de Ceibas. De acuerdo a los primeros datos, en el choque participaron tres vehículos, entre ellos un colectivo que trasladaba a 59 pasajeros.
La unidad había partido desde Buenos Aires con destino a Galarza, informó Ceibas Noticias.
A pesar de la violencia del impacto, no se reportaron personas heridas, lo que fue considerado un hecho afortunado dadas las características del accidente.
En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Ceibas, Policía de Médanos, personal de Gendarmería, Bomberos Voluntarios y servicios de asistencia vial, quienes trabajaron para asistir a los involucrados y restablecer el tránsito en la zona.
Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las causas que originaron la colisión.