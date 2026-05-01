San José Obrero: la emotiva bendición de manos y herramientas y el pedido por los trabajadores “con sueldos indignos”

La misa de San José Obrero en Paraná volvió a poner en agenda la situación laboral en el país, con un fuerte pedido por los trabajadores “con sueldos indignos” y por quienes no logran acceder a un “empleo digno”, en una jornada que convocó a la comunidad en el polideportivo parroquial de calle León Geller.

La celebración, que fue transmitida en vivo por Elonce, estuvo precedida por una procesión por las calles del barrio, en la que los fieles acompañaron la imagen del santo patrono del trabajo hasta el lugar de la misa, en el marco del Día del Trabajador.

El oficio religioso fue presidido por el monseñor emérito Juan Alberto Puiggari, quien durante su homilía planteó con crudeza el escenario actual del mundo laboral. “En el día de San José Obrero pensamos en el mundo del trabajo y ciertamente que una vez más llegamos a esta fecha con mucho dolor”, comenzó.

La crisis laboral en el centro del mensaje

En su mensaje, Puiggari hizo hincapié en las dificultades que atraviesan miles de personas para sostener sus hogares. “¿Somos conscientes de cuánto trabajo falta en el mundo, cuánto trabajo falta en Argentina, cuánta gente no puede llevar dignamente el pan a sus mesas?”, se preguntó.

Y agregó: “¿Cuánta gente no descubre la dignidad del trabajo?”, al tiempo que planteó la necesidad de reconocer el valor del empleo como un camino de realización personal y social.

En ese sentido, pidió agradecer por quienes tienen trabajo y acompañar a quienes lo buscan: “Queremos darle las gracias a Dios por todos los que trabajan y queremos pedir por aquellos que no trabajan para que no se desanimen, para que no bajen los brazos”, afirmó.

Creatividad ante los nuevos desafíos

El exarzobispo también hizo referencia a los cambios que enfrenta el mundo laboral y al rol de la creatividad para superarlos. “Es un momento para no bajar los brazos, para ser creativos”, sostuvo durante su reflexión en referencia a la situación del país.

En esa línea, evocó la figura de San José como ejemplo: “San José tiene una caridad creativa. ¿Ustedes creen que le fue fácil emigrar a Egipto y llegar a una tierra pagana sin nada?”, planteó, en alusión a las dificultades que enfrentó.

Además, advirtió sobre el impacto de la tecnología en el empleo: “Tenemos que también saber que viene otra gran dificultad, que es la inteligencia artificial, que va a hacer que un montón de puestos de trabajo desaparezcan”, remarcó.

Pedido por condiciones dignas de trabajo

Durante la homilía, Puiggari dirigió un mensaje directo sobre las condiciones laborales. “Tenemos que pedir por aquellos trabajadores que trabajan de manera abusiva, en negro, con sueldos indignos”, expresó con firmeza durante la transmisión de Elonce.

Asimismo, convocó a distintos sectores a involucrarse en la solución: “Tenemos que pedir por las autoridades políticas, empresariales, sindicales, para que tengan creatividad para encontrar fuentes de trabajo”, señaló.

En ese marco, remarcó el valor del empleo como acto solidario: “Yo creo que el acto de caridad más grande es dar un trabajo porque estamos dignificando a un hermano y permitiendo que una familia se desarrolle plenamente”.

Un llamado a la fe y al compromiso cotidiano

El mensaje también incluyó una dimensión espiritual sobre la vida diaria. “Descubramos cómo San José, nos está invitando a todos a la santidad en lo pequeño, en lo de cada día”, señaló.

“Hace cuántos años que hago lo mismo, hacé lo mismo mañana, pero con amor, sabiendo que cumplís la voluntad de Dios, y que colaborás para que el mundo sea mejor”, expresó, invitando a resignificar el trabajo cotidiano como parte de un proyecto mayor.

“Entre todos hagamos que este mundo, que esta Argentina, que esta Paraná, sea una casa más digna de los hijos de Dios, como antesala de nuestra casa definitiva que será el cielo”, resaltó Puiggari.

Puiggari pidió la intercesión del santo: “Pidamos a San José para que podamos solucionar esta crisis tan profunda en la Argentina que hace sufrir a tantos hermanos” con la falta de trabajo para “que todos puedan colaborar en la obra creadora y que todos puedan dignamente llevar el pan a sus casas”.

La emotiva bendición de manos y herramientas

Uno de los momentos más significativos fue la bendición de las manos y los instrumentos de trabajo de los fieles presentes. “Vamos a bendecir los instrumentos de trabajo. Los que tengan algún instrumento de trabajo pueden tenerlo en las manos”, indicó Puiggari.

Luego, realizó la oración central: “Oh Dios, de quien desciende la plenitud de la bendición, protege con amor a tus servidores que confiadamente te presentan ante ti sus instrumentos de trabajo”.

Y concluyó pidiendo: “Concédeles que con actividad infatigable colaboren en el perfeccionamiento de la Creación, ganen un sustento y ayuden al progreso de la sociedad humana”.

La celebración finalizó con un mensaje de esperanza, en el que se pidió construir una sociedad más justa y solidaria, con trabajo digno para todos.