Monseñor Puiggari: “El trabajo no solo es llevar el pan, sino también es dignificar a la persona”

En el marco del Día del Trabajador, monseñor Puiggari encabezó la tradicional misa en la parroquia San José Obrero de Paraná y dejó un mensaje centrado en el valor del trabajo y su impacto en la vida de las personas.

Antes del inicio de la celebración, monseñor Puiggari dialogó con Elonce y reflexionó sobre el significado de la jornada, en la que la figura de San José adquiere un protagonismo especial como referencia del mundo laboral.

Durante su intervención, monseñor Puiggari destacó el rol del trabajo como elemento central en la construcción de la dignidad humana y la vida en comunidad.

El valor del trabajo en la vida cotidiana

En su mensaje, el arzobispo emérito remarcó la importancia del trabajo más allá de lo económico.

“El trabajo no solo es llevar el pan a su casa dignamente, sino también es dignificar a la persona”, expresó monseñor Puiggari, al poner en valor su dimensión social y humana.

Además, destacó que toda tarea tiene un sentido profundo cuando se realiza con compromiso. “Todo trabajo es digno, el más pequeño hecho por el hombre con amor y con servicio al bien común es digno”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la jornada invita a reflexionar sobre la necesidad de generar más oportunidades laborales en el país.

Monseñor Puiggari habló con Elonce. Foto: Elonce.

Una mirada sobre el presente

Consultado por la situación actual, monseñor Puiggari reconoció que el contexto presenta desafíos, aunque evitó centrarse exclusivamente en las dificultades.

“Sé que es un momento difícil, pero creo que hay que mirar hacia adelante”, planteó, al referirse a la realidad social.

También mencionó que la falta de trabajo sigue siendo una preocupación, pero la ubicó dentro de un escenario más amplio que requiere respuestas a largo plazo.

La misa se llevó a cabo en la iglesia San José Obrero. Foto: Elonce.

Un mensaje de esperanza y creatividad

En otro tramo de sus declaraciones, monseñor Puiggari dirigió un mensaje a quienes buscan empleo, con un enfoque en la esperanza y la iniciativa personal.

“Que no bajen los brazos, que confíen y que tengan creatividad”, expresó, al destacar la importancia de adaptarse a los cambios del mundo laboral.

En esa línea, señaló que surgen nuevas formas de trabajo y proyectos que pueden abrir oportunidades.

Finalmente, el arzobispo emérito brindó una bendición a los trabajadores y a quienes se encuentran en la búsqueda de empleo, en una jornada que convocó a reflexionar sobre el presente, pero también sobre los caminos posibles hacia el futuro.