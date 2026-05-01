Definieron cuánto saldo negativo permite la tarjeta SUBE desde mayo

Con la llegada de mayo, el sistema de la SUBE incorporó actualizaciones en el funcionamiento del saldo negativo, una herramienta que permite a los usuarios continuar viajando aun cuando no cuentan con crédito disponible en la tarjeta.

De acuerdo a un informe difundido por la Agencia Noticias Argentinas, el saldo negativo de la SUBE es un mecanismo automático que se activa cuando el usuario intenta abonar un viaje sin fondos suficientes y se descuenta en la siguiente recarga.

En este contexto, las autoridades precisaron que el monto habilitado varía según el tipo de transporte utilizado, en el marco de una normativa vigente desde 2026.

Montos según el tipo de transporte

El saldo negativo de la SUBE alcanza hasta $1.400 para colectivos en todo el país y también para el subte de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de los trenes metropolitanos y regionales, así como las lanchas del Delta, el monto permitido es de hasta $650.

Por su parte, en la línea Urquiza el límite es menor, con un saldo negativo de hasta $480, debido a que el sistema de acceso se encuentra en proceso de modernización.

Cómo funciona el saldo negativo

El sistema de la SUBE permite que el usuario pueda realizar un viaje aun cuando el saldo disponible no alcanza para cubrir la tarifa.

Este crédito adicional se habilita automáticamente en el momento del pago y se descuenta en la próxima carga que se realice en la tarjeta.

El objetivo de esta herramienta es evitar que las personas queden imposibilitadas de viajar en situaciones puntuales, especialmente cuando no tienen acceso inmediato a un punto de recarga.

Saldo máximo y formas de carga

Además del saldo negativo, desde el sistema recordaron que el monto máximo que puede acreditarse en la SUBE es de $40.000.

Ese saldo puede cargarse a través de la aplicación oficial, mediante el sistema de “Carga a Bordo” en los colectivos o en terminales automáticas habilitadas.

En este escenario, la actualización del saldo negativo forma parte de las medidas que acompañan los cambios en el transporte público, con el objetivo de garantizar mayor previsibilidad para los usuarios en todo el país.