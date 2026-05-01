Hay alerta por tormentas y vientos en el sur: la zona de Entre Ríos y las otras provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranja este viernes 1 de mayo por lluvias, vientos y viento Zonda, que alcanzan ocho provincias donde se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta naranja por tormentas afecta a gran parte de la provincia de Corrientes, área que presentará tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. También se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden llegar a ser superados en forma localizada.

En otra zona de Corrientes y las provincias de Chaco, el norte de Entre Ríos (Federal, San Salvador Concordia, Federación y Feliciano) Formosa, Misiones y Santa Fe, rige otra alerta por tormentas, aunque de nivel amarillo.

En este caso, las áreas comprendidas serán afectadas por tormentas y lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm. También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica y principalmente, abundante caída de agua en cortos periodos.

Frente a estas condiciones, el SMN emitió una serie de recomendaciones:

Seguir las indicaciones de las autoridades.

Evitar salir si no es necesario.

Asegurar objetos que puedan volarse.

Mantenerse alejado de ventanas y no refugiarse bajo estructuras inestables.

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna y radio.

Evitar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Limpiar desagües.

Desconectar artefactos eléctricos ante posibles ingresos de agua.

Alerta por vientos

Por otro lado, rige alerta amarilla en Neuquén, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En tanto, se emitió alerta amarilla por viento zonda en casi todo Mendoza. El fenómeno podría registrar velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora. Según el SMN, estas condiciones pueden generar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un ambiente muy seco.

En este caso, se recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos en el exterior, no refugiarse bajo árboles o carteles, conducir con precaución, hidratarse y proteger las vías respiratorias del polvo, además de no encender fuego.