Triple femicidio en Florencio Varela: extraditan a “Pequeño J” y avanza la causa por el crimen de tres jóvenes

El caso del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela tendrá un nuevo avance clave el próximo lunes con la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", señalado como uno de los principales responsables del hecho.

El acusado será trasladado desde Perú bajo un fuerte operativo de seguridad y quedará a disposición de la Justicia argentina, en el marco de una investigación que busca esclarecer el asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

La extradición fue autorizada meses atrás por el gobierno peruano, lo que permitió avanzar hacia el traslado del imputado, detenido en ese país tras una investigación que apunta a un entramado criminal con vínculos narco.

Acerca de la causa

La causa, caratulada como homicidio agravado con múltiples agravantes, cuenta con varios detenidos tanto en Argentina como en Perú, entre ellos Matías Agustín Ozorio, quien aún permanece a la espera de su extradición.

En territorio argentino también fueron arrestados Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, Iara Daniela Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, entre otros sospechosos vinculados a distintas etapas del crimen.

Las familias de las víctimas esperan que la llegada del principal acusado acelere el proceso judicial y permita avanzar hacia una resolución con condenas firmes en uno de los hechos más conmocionantes de los últimos años en el conurbano bonaerense.

De qué acusan a Pequeño J

Valverde Victoriano, de 20 años, está acusado de haber tenido un rol central en el triple femicidio ocurrido en 2025, en el que fueron asesinadas Morena Verdi,

Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género.

De acuerdo a la investigación, las víctimas habrían sido torturadas y asesinadas en un contexto de extrema violencia. El joven, vinculado al narcotráfico, fue señalado inicialmente como autor intelectual de los crímenes, aunque no habría ejecutado materialmente los ataques.

Además, los investigadores lo identificaron como integrante de una organización narco que operaba en distintos puntos del conurbano bonaerense, incluyendo la Villa 1-11-14. No obstante, con el avance del caso, surgió la figura de un presunto líder superior, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien habría sido quien ordenó los asesinatos.

Actualmente, “Pequeño J” permanece detenido en un penal de la localidad de Cañete, en Perú, a la espera de su traslado a la Argentina, donde deberá responder ante la Justicia por los graves delitos que se le imputan.