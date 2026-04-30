Se realizó una olla popular y vigilia de AGMER frente a Casa de Gobierno

REDACCIÓN ELONCE
La olla popular y vigilia de AGMER reunió a docentes de toda la provincia en reclamo por salarios, obra social y paritarias. Elonce recogió testimonios que reflejan el malestar del sector en la antesala del Día del Trabajador.
La olla popular y vigilia de AGMER frente a Casa de Gobierno concentró a docentes de los 17 departamentos de Entre Ríos, quienes participaron de una jornada de protesta en la previa del Día del Trabajador. La actividad incluyó reclamos por salarios, condiciones laborales, obra social y la falta de convocatoria a paritarias.
Silvina Suárez fue una de las primeras en dialogar con Elonce y describió el contexto que atraviesa el sector docente. “Estamos con los representantes de todos los departamentos en una olla popular convocados en parte para recordar el Día del Trabajador y teniendo en cuenta que la docencia entrerriana está atravesando un momento muy difícil. Siempre ha sido así, pero en este momento sabemos que hay compañeros y compañeras que están trabajando en horarios nocturnos y otros trabajos porque el sueldo que tenemos no nos alcanza y la paritaria ha quedado colgada de las ganas que tenga el gobernador de recibirnos”, expresó.
En esa línea, la docente remarcó otras preocupaciones estructurales del sector. “Encima tenemos una obra social que ya no es más de los trabajadores y una reforma hacia la ley previsional que no nos va a dejar bien parados después de tantos años de trabajo”, agregó.
Reclamos sostenidos en el tiempo
Por su parte, Lía Fimpel, secretaria adjunta de AGMER, señaló que la protesta forma parte de un plan de lucha más amplio que se viene desarrollando desde hace tiempo. “Esta jornada de lucha la estamos sosteniendo hace meses y semanas con acciones, en esta víspera en el Día del Trabajador”, indicó.
Desde el gremio docente destacaron la presencia de delegaciones de toda la provincia como muestra de unidad frente a las demandas comunes. Además, remarcaron que la actividad tuvo un carácter simbólico y de visibilización ante la falta de respuestas oficiales.
La vigilia y la olla popular se realizaron en un contexto de creciente tensión entre el sector docente y el gobierno provincial, con reclamos centrados en la recomposición salarial, el funcionamiento de la obra social y el impacto de posibles reformas previsionales.