Casa Rosada reabrirá la sala de prensa para periodistas este lunes

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada volverán a ingresar a la sala de prensa este lunes, luego de permanecer una semana con el acceso restringido. La reapertura se produce en un contexto de “medidas de seguridad reforzadas” y cambios en el funcionamiento habitual del espacio destinado a la cobertura periodística.

Se habilitará nuevamente el ingreso de los trabajadores de prensa, aunque con áreas de circulación limitadas dentro del edificio. Algunas zonas permanecerán acotadas, en el marco de las disposiciones vigentes.

En paralelo, se confirmó la realización de una conferencia de prensa a las 11 encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, aún no se definió si habrá instancia de preguntas ni el mecanismo de selección de los periodistas que podrían intervenir.

Medidas de seguridad y antecedentes del cierre

Desde el Gobierno se informó que la decisión de restringir el acceso se vinculó a una situación de seguridad. El vocero oficial, Javier Lanari, explicó en redes sociales que “la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”.

El funcionario agregó que la medida se adoptó “con el único fin de garantizar la seguridad nacional”, aunque no precisó hasta cuándo se mantendrán estas restricciones ni si serán definitivas.

Un hecho sin precedentes recientes

El cierre temporal de la sala de prensa generó atención debido a que no existen antecedentes similares desde el retorno de la democracia en 1983. La medida fue dispuesta en el marco de una investigación interna iniciada tras una denuncia de la Casa Militar.

De acuerdo a la información oficial, la decisión habría estado motivada por la detección de una filmación no autorizada atribuida a un programa de la señal TN, lo que derivó en la intervención del organismo encargado de la seguridad presidencial.