Presentaron un amparo judicial para que los periodistas puedan ingresar a la Casa Rosada. La medida fue impulsada por el grupo editorial Ámbito Financiero, que recurrió a la Justicia para solicitar la restitución inmediata del acceso de sus cronistas acreditadas a la sede del Poder Ejecutivo, luego de que se les impidiera el ingreso.

El recurso judicial fue presentado por las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., responsables de la publicación de Ámbito Financiero, y solicita una medida cautelar innovativa para que se levante de manera urgente la restricción. El pedido busca garantizar el retorno al trabajo de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, históricamente acreditadas en la Casa Rosada.

Según el planteo, la decisión del Gobierno vulnera derechos constitucionales vinculados a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. La acción sostiene que la prohibición de ingreso afecta directamente el ejercicio profesional del periodismo y el funcionamiento de la cobertura de la actividad presidencial.

Origen del conflicto y decisión oficial

El conflicto se originó cuando el Ejecutivo dispuso la baja de las huellas digitales y credenciales de todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida fue ejecutada por la Casa Militar, responsable de la seguridad presidencial, y dejó sin acceso a cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos que cubren diariamente la actividad del Gobierno.

Desde el oficialismo, la decisión fue justificada como una medida preventiva de seguridad nacional tras una denuncia por presunto espionaje ilegal. El caso involucra a periodistas de un medio televisivo que habrían registrado imágenes en áreas restringidas con dispositivos no autorizados, lo que derivó en una revisión general de los accesos.

Foto: Telefé Noticias.

Sin embargo, la extensión de la sanción a todos los acreditados generó críticas inmediatas desde distintos sectores del periodismo, que cuestionaron la falta de proporcionalidad de la medida.

Argumentos judiciales y planteo de Ámbito

El amparo presentado por Ámbito sostiene que la decisión del Gobierno resulta desproporcionada e injustificada, ya que afecta a profesionales que no están vinculados a la investigación mencionada. En ese sentido, el escrito judicial apunta a la falta de una resolución judicial previa que respalde una restricción de semejante magnitud.

El medio advierte que el cierre del acceso a la prensa en la Casa Rosada configura una limitación directa al ejercicio del periodismo y a la circulación de información pública. Por ello, solicita que la Justicia ordene el restablecimiento inmediato del ingreso mientras se analiza el fondo de la cuestión, precisó NA.

Repercusiones políticas y debate institucional

La decisión del Gobierno generó reacciones en el ámbito político y mediático. Legisladores de la oposición solicitaron explicaciones formales y advirtieron sobre el impacto institucional de restringir el acceso a la sede del Poder Ejecutivo. También se evalúan acciones en el Congreso para abordar el tema en la Comisión de Libertad de Expresión.

Organizaciones de periodistas y sindicatos del sector manifestaron su preocupación por lo que consideran un antecedente grave en materia de libertad de prensa. Señalan que la Casa Rosada es un espacio central para la cobertura de la actividad gubernamental y su cierre afecta la transparencia institucional.