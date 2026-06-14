Trump anunció la reapertura del estrecho de Ormuz tras acuerdo de paz con Irán

Estados Unidos ordenó la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, luego de alcanzar un acuerdo de paz con Irán que pondría fin a más de tres meses de conflicto en Medio Oriente.

“Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales, en referencia a la reactivación de esta vía marítima por la que circula cerca del 20% del crudo mundial.

Según trascendió, el entendimiento entre Washington y Teherán se formalizaría el próximo 19 de junio en Suiza, donde ambas partes firmarían un memorando de paz.

Por su parte, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi, confirmó que el borrador final del acuerdo será rubricado en ese país europeo.

El acuerdo contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares, así como la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas más relevantes para el comercio energético global.

La mediación internacional, encabezada por Shehbaz Sharif —primer ministro de Pakistán— junto a Qatar, resultó clave para acercar posiciones entre ambas

naciones.

Los puntos clave del acuerdo

Entre los aspectos centrales del entendimiento, se destaca el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, además de la implementación de inspecciones internacionales, cuyos mecanismos aún no fueron detallados.

Trump también señaló que no existe urgencia en la retirada del material nuclear iraní: “Lo haremos más adelante, en uno o dos meses, no hay prisa”, sostuvo.

Asimismo, indicó que Irán no recibirá compensaciones económicas directas, aunque dejó abierta la posibilidad de levantar sanciones en función del cumplimiento del acuerdo: “Ya veremos cómo se comportan”, afirmó.

El mandatario estadounidense aseguró que este pacto marcará un antes y un después en la región: “Muchos presidentes lo intentaron y fracasaron. Hoy logramos una paz verdadera”, concluyó.