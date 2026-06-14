Trágico accidente aéreo en Río de Janeiro: seis muertos tras el choque de dos helicópteros

Una tragedia sacudió este domingo a Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y provocaron la muerte de seis personas.

El accidente ocurrió durante la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes, cuando ambas aeronaves impactaron entre sí por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del choque, los dos helicópteros se precipitaron a tierra en distintos sectores de un predio ubicado entre las calles Rua Beth Lago y Rua Rivadávia Campos.

Una aeronave explotó tras caer sobre un concesionario

Según informaron los bomberos de Río de Janeiro, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos de la marca BYD.

El impacto provocó un incendio de grandes dimensiones que alcanzó a unos 20 vehículos estacionados en el lugar.

La explosión generó una intensa columna de humo que pudo observarse desde varios kilómetros de distancia y movilizó a numerosos equipos de emergencia. El segundo de los helicópteros se estrelló en otra zona del depósito y, aunque sufrió graves daños, no se incendió.

🇧🇷🚨VARIOS MUERTOS tras el choque de 2 helicópteros en Río de Janeiro: https://t.co/bA6pNgYBsl pic.twitter.com/mtgXhoMgai — RT Última Hora (@RTultimahora) June 14, 2026

Seis víctimas fatales

Las autoridades brasileñas confirmaron que las seis víctimas mortales eran ocupantes de las aeronaves involucradas en el accidente.

Um dos helicópteros que se chocaram no Rio de Janeiro neste domingo, 14. Aeronave caiu em pátio de carros da BYD no Recreio dos Bandeirantes. pic.twitter.com/ugVmsdMeCI — Airway (@AirwayBrasil) June 14, 2026

Cinco de los fallecidos viajaban en el helicóptero que se incendió tras caer sobre el concesionario, mientras que el piloto de la otra aeronave murió a causa del fuerte impacto. Hasta el momento no fueron difundidas oficialmente las identidades de las víctimas.

Qué se sabe de las aeronaves

La Fuerza Aérea Brasileña informó que uno de los helicópteros involucrados era un Eurocopter France Aérospatiale AS 350B2 "Esquilo", matrícula PR-DJJ.

La otra aeronave era un Bell Helicopter 206B, matrícula PP-MAC, con capacidad para cuatro pasajeros y un piloto.

Según los registros oficiales, este último aparato pertenecía a la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA, que opera comercialmente bajo la marca Kifrut.