Mató a su esposa y a sus seis hijos, incendió la casa para ocultar el crimen y se quitó la vida

Un hombre asesinó a su esposa y a sus seis hijos, incendió la vivienda para ocultar el crimen y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió en Michigan, Estados Unidos.
Lo que en un primer momento fue investigado como un incendio fatal terminó convirtiéndose en uno de los casos más estremecedores registrados en Estados Unidos. Un hombre asesinó a balazos a su esposa y a sus seis hijos, incendió la vivienda para intentar ocultar el crimen y luego se quitó la vida.
El hecho ocurrió el viernes pasado en Grand Haven Township, en el condado de Ottawa, estado de Michigan. El presunto autor fue identificado como Kristopher Karolkiewicz, de 47 años.
La Policía y los Bomberos acudieron al domicilio alrededor de las 11.42, luego de recibir varios llamados de vecinos que alertaban sobre un incendio de gran magnitud. Tras extinguir las llamas, encontraron los cuerpos de ocho personas dentro de la vivienda.
La autopsia confirmó que las víctimas fueron asesinadas
Entre los fallecidos estaban Karolkiewicz, su esposa Amanda, de 39 años, y los seis hijos de la pareja, cuyas edades iban de los 5 a los 15 años.
Aunque desde un principio los investigadores sospechaban que el fuego había sido provocado de manera intencional, las autopsias confirmaron posteriormente que la mujer y los seis menores habían muerto por heridas de arma de fuego antes del incendio.
De acuerdo con la investigación, Karolkiewicz asesinó a toda su familia, inició varios focos de incendio dentro de la vivienda para encubrir el crimen y finalmente se suicidó de un disparo.
"Hasta el momento, la investigación indica que se trata de un caso de asesinato-suicidio, y que el incendio se inició después de los asesinatos", informó Jake Sparks, vocero de la Oficina del Sheriff del condado de Ottawa, durante una conferencia de prensa.
Buscan determinar el móvil del crimen
Las autoridades señalaron que el incendio fue iniciado de forma deliberada en distintos sectores de la vivienda y descartaron la participación de otras personas.
El sheriff Eric DeBoer sostuvo que la investigación continúa para establecer qué motivó la masacre. "Esta es una tragedia indescriptible que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo, pero haremos todo lo posible por encontrar las respuestas y honrar la memoria de las víctimas", expresó en un comunicado.
Hasta el momento, los investigadores no difundieron hipótesis sobre el móvil del crimen.
Quiénes eran las víctimas
Karolkiewicz y Amanda se habían conocido en 2008 mientras trabajaban en una empresa de bebidas. Se casaron al año siguiente y formaron una familia con seis hijos, cuatro biológicos y dos adoptados.
Amanda trabajaba como maestra suplente en la escuela primaria Peach Plains, en Grand Haven. Familiares y autoridades educativas la recordaron como una persona comprometida con sus alumnos y dedicada a su familia.
Su madre y su padrastro manifestaron en un comunicado que Amanda "era una persona amable y dedicada que amaba a su familia y a sus alumnos" y expresaron que "las palabras no pueden expresar adecuadamente nuestra devastación".
Karolkiewicz había renunciado a comienzos de julio a su cargo en la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), donde se desempeñaba como vicepresidente de marketing y ventas. Posteriormente comenzó a trabajar de manera remota para otra empresa.