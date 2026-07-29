Se mantiene un alerta por tormentas en cinco departamentos de Entre Ríos: cuándo llegarían las lluvias a Paraná

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta por tormentas para este miércoles para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes o puntualmente severos.

Según el organismo, las tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 25 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Mientras tanto, en Paraná no rige ningún alerta meteorológico. El pronóstico indica una jornada con cielo mayormente nublado, una baja probabilidad de lluvias durante la mañana —entre el 10 y el 40%— y mejoras hacia la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 14 y 18 grados, con vientos leves a moderados.

Cuándo volverían las lluvias a Paraná

El jueves se presentará con condiciones más estables. El SMN prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que irán desde los 11 hasta los 22 grados.

El cambio de tiempo llegará el viernes, cuando aumentará la inestabilidad. Para esa jornada se pronostica una máxima de 29 grados y probabilidad de tormentas de entre el 10 y el 40% durante la mañana, la tarde y la noche. También se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 kilómetros por hora.

La inestabilidad continuará el sábado, con probabilidades de tormentas de entre el 40 y el 70% durante gran parte del día. La temperatura descenderá levemente y se ubicará entre los 15 y 20 grados, mientras que las ráfagas volverán a ubicarse entre 42 y 59 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo

Para el domingo se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 22 grados.

El inicio de la próxima semana mantendrá el tiempo estable. Tanto el lunes como el martes se anuncian jornadas con nubosidad variable, escasa probabilidad de precipitaciones y máximas cercanas a los 18 grados.