Entre Ríos: rige alerta naranja para esta noche y nuevas tormentas durante el miércoles

Las tormentas fuertes volverán a afectar a Entre Ríos entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta y elevó a nivel naranja el aviso para cinco departamentos del norte provincial, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

La advertencia de mayor nivel comprende a los departamentos Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador. En estas zonas, el organismo anticipó tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con capacidad para generar importantes acumulados de agua en cortos períodos.

Foto: SMN.

Según el SMN, las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. Además, las tormentas estarán acompañadas por ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Alerta amarilla para gran parte de la provincia

Mientras el norte entrerriano permanece bajo alerta naranja, el resto de la provincia, con excepción de los departamentos Victoria y Gualeguay, continuará bajo alerta amarilla durante la noche del martes.

Foto: Elonce.

En esas zonas también se prevén tormentas, aunque de menor intensidad. El pronóstico incluye lluvias de corta duración, abundante actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos oscilarán entre 25 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos registros en algunos sectores de manera localizada.

Qué se espera para el miércoles

Para la madrugada del miércoles continuarán las condiciones de inestabilidad, especialmente en el norte entrerriano, donde persistirá el riesgo de tormentas fuertes.

Foto: SMN.

En los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay se pronostican tormentas aisladas durante las primeras horas del día, con una temperatura mínima de 14 grados. Luego, las precipitaciones tenderán a cesar, el cielo permanecerá mayormente nublado y la máxima alcanzará los 18 grados. Además, soplarán vientos del sector sudeste con velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.

Foto: Meteored.

En el sur provincial, que comprende los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Islas del Ibicuy, Colón y Tala, también se esperan lluvias aisladas durante la madrugada, con una temperatura mínima de 10 grados. Posteriormente, el cielo se presentará parcialmente nublado y la máxima rondará los 17 grados.

También anticipan un nuevo episodio de lluvias hacia el fin de semana

Los pronósticos de mediano plazo indican que el viernes 31 se desarrollará una ciclogénesis sobre el centro del país, fenómeno que favorecerá nuevas precipitaciones de importancia sobre Córdoba, el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Foto: Meteored.

El período de mayor intensidad se espera entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, especialmente sobre el norte bonaerense, el Área Metropolitana de Buenos Aires y el sur del Litoral, donde podrían registrarse lluvias moderadas a fuertes con acumulados superiores a los 50 milímetros en pocas horas y caída aislada de granizo.

Durante el sábado, el frente frío avanzará hacia el noreste, trasladando las tormentas al norte de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde no se descartan fenómenos localmente fuertes.