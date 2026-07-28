La reforma previsional será tratada este miércoles: Hein señaló que el proyecto "ya sería sancionado"

La reforma previsional impulsada por el Gobierno de Entre Ríos será tratada este miércoles, desde las 11, en la Cámara de Diputados. El proyecto tomó estado parlamentario este martes y llegará al recinto con el dictamen de comisión aprobado la semana pasada, sin cambios respecto del texto que obtuvo media sanción en el Senado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, confirmó que el oficialismo buscará convertir la iniciativa en ley durante la sesión y anticipó que el debate se desarrollará con las distintas posiciones de los bloques.

"Ya ha tomado estado parlamentario con el dictamen de comisión que se realizó la semana anterior, así que nos disponemos a tratarlo con la discusión parlamentaria como corresponde en el recinto y con miradas y matices que cada uno defenderá de acuerdo a su postura", afirmó.

El proyecto llegará al recinto sin modificaciones

Consultado sobre la posibilidad de introducir cambios durante la sesión, Hein sostuvo que el texto permanecerá tal como fue remitido desde la Cámara de Senadores.

"Ya mañana será una cuestión de discusión parlamentaria. Creemos que mañana ya sería sancionado", expresó.

La iniciativa declara la emergencia previsional, modifica aspectos del cálculo de las jubilaciones, incrementa aportes y establece cambios en las condiciones jubilatorias. Sobre ese punto, el titular de la Cámara explicó que el proyecto ya incorporó modificaciones durante su tratamiento en el Senado.

"Hubo incorporaciones que fueron manifestadas y aprobadas. Entrando con esas incorporaciones directamente acá en la Cámara de Diputados no hubo modificaciones y saldrá con los cambios que vinieron propuestos desde la Cámara de Senadores", indicó.

Hein respondió a las críticas por la rapidez del tratamiento

Durante la entrevista, Hein también se refirió a los cuestionamientos realizados por gremios y sectores de la oposición respecto de la celeridad con la que avanzó el tratamiento legislativo.

"Son miradas que se tienen sobre una misma cuestión, pero esto fue debatido en el Senado, donde las comisiones fueron compartidas y tuvimos la posibilidad de asistir desde la Cámara de Diputados para generar modificaciones", sostuvo.

Asimismo, consideró que el debate parlamentario permitirá exponer las distintas posiciones sobre la iniciativa y confirmó que los representantes sindicales podrán presenciar la sesión.

"Mañana va a ser una linda oportunidad para escuchar las posturas tanto del oficialismo como de la oposición y que las personas que representan a los gremios puedan acceder al recinto y escuchar el debate parlamentario", manifestó.

"Es una reforma que el gobernador necesita cuanto antes"

El presidente de la Cámara reconoció que el tratamiento legislativo avanzó con rapidez, aunque lo justificó por la situación financiera que atraviesa la Caja de Jubilaciones.

"Puedo conceder con respecto a la rapidez del trámite porque quizás fueron 36 horas desde que ingresó, se trató y se dictaminó", admitió.

Sin embargo, remarcó que el Ejecutivo considera urgente avanzar con la norma para atender el déficit previsional.

Reforma previsional: el proyecto será tratado este miércoles

"Creemos que es una reforma que el gobernador necesita cuanto antes para frenar el derrame que hay con respecto al déficit de la Caja", señaló.

Finalmente, Hein aseguró que el proyecto apunta a resolver un problema estructural del sistema previsional y defendió la decisión del oficialismo de impulsar la iniciativa.

"Creemos que es una reforma necesaria que todos los entrerrianos necesitamos", concluyó.