AGMER cuestionó la refoma previsional y pidió profundizar el debate: "No puede salir como está"

La reforma previsional en Entre Ríos volvió a ocupar el centro del debate legislativo este miércoles durante la reunión conjunta de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Previsión Social de la Cámara de Diputados. Representantes de distintos gremios estatales expusieron sus objeciones al proyecto impulsado por el Gobierno provincial y solicitaron que la iniciativa no avance en los términos actuales.

La secretaria adjunta de AGMER Central, Lía Fimpel, valoró la posibilidad de exponer ante los legisladores, aunque cuestionó la rapidez con la que se desarrolló el tratamiento del proyecto y consideró insuficiente el tiempo destinado al intercambio de opiniones.

Manifestó que a las 15 horas, de manera muy apresurada, fueron convocados en una sesión especial. "Fuimos convocados junto a AMET y a la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos. No estaba convocada la representación de UDA y de SADOP; nosotros somos un frente sindical docente y entendíamos que teníamos que estar todos", manifestó a Elonce.

Reclamos por el tratamiento legislativo

La actividad se desarrolló en el Salón de los Pasos Perdidos y concluyó cerca de las 18. Durante la audiencia, cada sector contó con aproximadamente media hora para presentar sus argumentos y luego se habilitó una instancia de preguntas entre legisladores y representantes gremiales.

"Allí se cedió la palabra a cada uno de los sectores y luego empezó un intercambio para recibir preguntas y poder preguntar también", indicó Fimpel. Sin embargo, aseguró que el tiempo no alcanzó para profundizar algunos planteos. "Sentimos que faltó tiempo para explicar o responder, para poder ser interpelados. Había cosas para decir y, en un punto, no se permitió. Entendemos que no hay aportes al proyecto, pero sí hay modificaciones que deben discutirse".

El impacto sobre las jubilaciones docentes

Uno de los principales cuestionamientos planteados por AGMER estuvo vinculado al cálculo de los futuros haberes jubilatorios. Desde el sindicato sostuvieron que la propuesta afectaría significativamente a quienes inicien el trámite de jubilación bajo el nuevo régimen.

"El proyecto no puede salir como está. Dimos los argumentos, seguimos sosteniendo que el proyecto afecta", afirmó la dirigente en conversación con Elonce.

Con ejemplos y simulaciones numéricas, advirtió cómo "se pierde el 82% móvil" y cuestionó la falta de precisiones sobre el mecanismo de actualización de los salarios que integrarán el promedio de los últimos 15 años de servicio.

Cuestionamientos institucionales y expectativa por la votación

Otro de los puntos observados por AGMER fue el alcance de las facultades que el proyecto otorgaría a las autoridades de la Caja de Jubilaciones y al Poder Ejecutivo.

Según Fimpel, "la ley le otorga facultades al presidente de la Caja de Jubilaciones para tomar definiciones que debe tomar el Poder Legislativo, relacionadas con la reglamentación de la normativa, y también las facultades que da al Poder Ejecutivo por sobre el propio Poder Legislativo".

La dirigente agregó que durante la reunión también expusieron datos sobre las condiciones laborales del sector docente y reclamaron una discusión más amplia. "Aportamos datos que deben enriquecer el debate y que deben considerarse, no a las apuradas. Faltan sectores que tienen que ser convocados en este diálogo".

Finalmente, Fimpel consideró que el avance legislativo hace prever una pronta definición del proyecto. "Todo indica que la semana entrante sería la votación. Si no, no hubiese habido una sesión especial hoy, cuando la semana pasada había sesiones ordinarias. Hubo poco tiempo para este ida y vuelta que ellos propusieron y que terminó con esta sensación que creo que no favorece a nadie porque el Poder Legislativo tiene que escuchar al pueblo, tiene que escuchar a quienes lo votaron", concluyó.