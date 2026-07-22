Valeria Mazza sorprendió con un look "dark romance" y botas XL de su propia marca

Valeria Mazza volvió a captar todas las miradas con una apuesta total black inspirada en la estética dark romance. La modelo combinó un vestido de inspiración lencera con botas XL de su firma de calzado y marcó tendencia.
Valeria Mazza volvió a convertirse en referente de la moda al lucir un sofisticado look inspirado en la estética dark romance, una de las tendencias que gana protagonismo en las pasarelas internacionales. Con un vestido negro de alto impacto y unas botas XL de su propia marca, la modelo y conductora deslumbró en una producción que rápidamente captó la atención de sus seguidores en las redes sociales.
La top model apostó por un estilismo completamente negro, en el que fusionó elegancia, sensualidad y detalles de inspiración gótica. La elección reafirmó su vínculo con las tendencias de la temporada y volvió a posicionarla como una de las figuras más influyentes del universo fashion.
El conjunto se destacó por su equilibrio entre el romanticismo clásico y una impronta contemporánea, una combinación que define al estilo dark romance y que cada vez gana más espacio en las colecciones de las principales firmas internacionales.
Un vestido con inspiración lencera y detalles artesanales
La pieza central del outfit fue un vestido negro de inspiración lencera que sobresalió por su corset confeccionado en tul transparente con delicados bordados florales. La estructura de la prenda realzó la silueta de Valeria Mazza, mientras que la amplia falda aportó volumen, movimiento y un efecto teatral.
Las transparencias se transformaron en uno de los grandes protagonistas del diseño. El tul bordado dejó entrever la piel de manera sutil, apelando a un recurso que caracteriza al estilo dark romance, donde los encajes, las texturas y los detalles artesanales reemplazan a los escotes profundos para construir una imagen sofisticada.
El negro absoluto terminó de reforzar la propuesta estética. Considerado un clásico atemporal, el color aportó dramatismo y elegancia al conjunto, acompañado por referencias de inspiración victoriana reinterpretadas desde una mirada moderna.
Un beauty look sobrio para destacar el vestido
Para acompañar el impactante diseño, Valeria Mazza eligió un peinado de líneas simples y un maquillaje natural que permitió que el vestido fuera el gran protagonista de la producción.
La modelo llevó el cabello recogido en un rodete bajo de acabado prolijo, mientras que el maquillaje se mantuvo en tonos neutros, con una piel luminosa y los ojos delicadamente resaltados. La propuesta de belleza apuntó a equilibrar el estilismo sin competir con la fuerza visual del conjunto.
La elección respondió a una tendencia cada vez más presente en la moda internacional: acompañar prendas de gran impacto con beauty looks minimalistas que potencien el resultado final.
Las botas XL que completaron el estilismo
Como complemento, Valeria Mazza lució unas botas XL pertenecientes a su propia firma de calzado, desarrollada junto a una reconocida empresa argentina.
Se trató de unas bucaneras negras confeccionadas en gamuza, con caña extra alta y taco aguja, un diseño que aportó carácter y modernidad al conjunto. El calzado generó un interesante contraste con el romanticismo del corset bordado y terminó de definir una propuesta donde convivieron la sensualidad, la sofisticación y la influencia de las últimas tendencias.
Con esta nueva aparición, la modelo volvió a demostrar su capacidad para interpretar los estilos que dominan la moda actual y adaptarlos a una imagen elegante y contemporánea. Su apuesta por el dark romance, combinada con accesorios de su propia marca, reafirmó su lugar como referente del diseño y la moda tanto en Argentina como a nivel internacional.