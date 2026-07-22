Reclamos por entradas de Rosalía: denuncian que no les reintegran el dinero

La polémica por los recitales de Rosalía en Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. Decenas de personas que compraron entradas para las presentaciones de la artista española denunciaron que no pueden obtener el reintegro del dinero, mientras que desde el Movistar Arena sostuvieron que las devoluciones solo se aceptan dentro de un plazo determinado desde la compra.

El conflicto surgió luego de que se multiplicaran en redes sociales los pedidos de cancelación de entradas tras la difusión de un video en el que la cantante se reía de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, numerosos compradores intentaron gestionar el reembolso de los tickets para los shows previstos en agosto, pero aseguraron que sus solicitudes fueron rechazadas.

La respuesta del Movistar Arena

A través de capturas de pantalla difundidas en la red social X, usuarios mostraron la respuesta que recibieron desde el servicio de atención al cliente del Movistar Arena.

En el mensaje, la ticketera indicó que el plazo para solicitar la devolución vence diez días después de realizada la compra, independientemente de la fecha del espectáculo.

"Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción", señaló el comunicado enviado a los compradores.

Además, la empresa explicó que quienes no deseen asistir a los recitales podrán transferir los códigos QR de sus entradas a otra persona cuando esa opción quede habilitada en la plataforma.

Crece el malestar entre los compradores

La postura de la ticketera generó nuevas críticas entre los fanáticos, quienes sostienen que el criterio aplicado contradice la interpretación que muchos hacen del derecho de arrepentimiento y de la Ley de Defensa del Consumidor para este tipo de espectáculos.

Ante la negativa al reintegro, varios compradores señalaron que la única alternativa que les queda es vender o transferir las entradas de manera particular para recuperar el dinero invertido.

En paralelo, la empresa organizadora de los recitales, DF Entertainment, no respondió a las consultas realizadas sobre la situación, según indicó la Agencia Noticias Argentinas.

Rosalía tiene previstas cuatro presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en medio de una creciente controversia que mantiene el malestar entre parte de sus seguidores argentinos.