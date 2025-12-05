Rosalía confirmó dos shows en Argentina: cuándo se podrán comprar las entradas 

La cantante española Rosalía confirmó este jueves que su gira Lux Tour 2026 pasará por Argentina con dos fechas confirmadas. Además, el tour la llevará a Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Brasil y Puerto Rico, en lo que será su regreso a América en más de cuatro años, desde que pasó con su Motomami World Tour en 2022.

Los shows de la artista catalana en América comenzará el 4 de junio en Miami. A partir de ahí, el tramo norteamericano de la gira, que incluye a ciudades de Estados Unidos y Canadá, continuará en Orlando el 8 de junio, Boston el 11 de junio, Toronto (Canadá) el 13 de junio y Nueva York el 16 de junio.

La cantante también se presentará el 20 de junio en Chicago, el 23 de junio en Houston, el 27 de junio en Las Vegas, y el 29 de junio en Los Ángeles. Finalmente, esta fase del tour cerrará sus paradas estadounidenses San Diego el 3 de julio y Oakland el 6 de julio.

El Lux Tour 2026 en Latinoamérica comenzará el 16 de julio en Bogotá, donde Rosalía ofrecerá un concierto en el Movistar Arena de la capital colombiana.

Posteriormente se trasladará a Santiago de Chile, donde la artista tendrá dos presentaciones el 24 y 25 de julio en el Movistar Arena de la capital chilena.

Finalmente, la gira llegará a Buenos Aires el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena y concluirá el 10 de agosto en Rio de Janeiro con un concierto en el Farmasi Arena.

En tanto, ciudad de México recibirá a la intérprete de La Perla el 24 y 26 de agosto en el Palacio de los Deportes, mientras que en Jalisco Rosalía estará presentándose en la Arena VFG el día 15 y en la capital de Nuevo León en la Arena de Monterrey el 19 del mismo mes.

Rosalía finalizará su gira mundial de 2026 en Puerto Rico con un concierto en San Juan el 3 de septiembre.

Entradas

Las entradas para el show argentino estarán disponibles únicamente a través de la página oficial del Movistar Arena. Los clientes del banco Santander podrán adquirirlas el 10 de diciembre a las 10.

Mientras que, la venta general estará disponible desde el jueves 11 de diciembre a las 10. Además, habrá 6 cuotas sin interés con la tarjeta del banco que tiene la preventa. Por el momento, no hay información respecto a los precios de las entradas.