Se realizará una colecta externa de sangre en el CAE: “Donar lleva minutos, pero da esperanza”

La colecta será el 10 de diciembre en el Club Estudiantes. Arco Iris advirtió que la falta de donantes afecta a niños y familias que dependen de transfusiones y llamó a sumarse en un momento crítico.
El próximo 10 de diciembre, los quinchos del Club Atlético Estudiantes abrirán sus puertas para recibir a quienes deseen donar sangre en una colecta organizada junto a Arco Iris. La convocatoria surge en un escenario que preocupa: la asistencia de donantes cayó y los hospitales de Paraná atraviesan semanas especialmente sensibles. Para muchas familias, una unidad de sangre no es solo un insumo médico: es la diferencia entre la angustia y la esperanza.
“Una pequeña acción que se vuelve inmensa”
Irene Farías, integrante de la Comisión Directiva del CAE, expresó con emoción la importancia de esta campaña. Señaló a Elonce que la institución “se sintió totalmente satisfecha de poder ayudar a Arco Iris, que trabaja con un compromiso enorme hacia la comunidad”. Recordó que la sangre “es insustituible” y que cada donante no solo brinda un recurso vital, sino que “le da esperanza a esa familia, a ese niño que necesita seguir adelante”.
La referente destacó que donar lleva apenas unos minutos, pero su impacto es enorme. “Ese pequeño tiempo, esa pequeña cosa que parece mínima, es inmensa para quienes esperan una transfusión. Los invitamos el 10 de diciembre a acercarse y dar este gesto noble. Es la manera de crecer como sociedad: cuidándonos entre todos”, sostuvo.
Mirta Sotier, referente de Arco Iris, compartió una preocupación profunda: “Está bajando la asistencia de donantes en todos los hospitales, no solamente en Paraná”. Explicó que los hospitales de la capital son referentes provinciales, y que allí llegan pacientes de múltiples localidades que muchas veces no pueden concurrir con donantes.
En este contexto, afirmó que la falta de sangre “es muy angustiante”, especialmente en esta época del año, donde aumentan los tratamientos, las maternidades y los accidentes que requieren transfusiones inmediatas. “Es pensar en el otro, en ese niño, en esa madre o ese paciente que está esperando para poder continuar su tratamiento”, añadió con preocupación.
Donar, incluso sin turno previo
Sotier detalló que se habilitaron dos teléfonos para que los interesados se inscriban, de modo que el equipo de hemoterapia pueda organizar insumos. Pero aclaró que, aun así, nadie será rechazado. “Si no se anotan, vengan igual. Siempre habrá posibilidad de donar. Los equipos van a estar presentes y nosotros también”, aseguró.
Pidió pensar en quienes hoy dependen de una transfusión para vivir: “Es la vida de muchos chicos y la angustia de muchas familias. Hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros”.
El valor de la voluntad
En coincidencia con el Día Internacional del Voluntariado, Sotier remarcó la necesidad de promover la donación voluntaria y habitual. “No esperemos a que un familiar lo necesite. Lo estamos necesitando todos. Lo que le pasa a la sociedad, nos pasa a cada uno. Seamos solidarios, seamos voluntarios y quitemos la angustia de tantas personas”, concluyó.