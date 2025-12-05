Explicaron qué causó el corte de luz que afectó a distintos sectores de Concepción del Uruguay

Un corte de energía eléctrica afectó a diversas zonas de Concepción del Uruguay desde las 23.33 del jueves hasta la 1.10 del viernes, cuando el servicio quedó completamente normalizado. La interrupción abarcó sectores urbanos y áreas vinculadas al sistema de 13,2 kV.

Según informó la empresa distribuidora, el inconveniente se produjo por “una falla en un distribuidor de media tensión, que ocasionó un daño interno en las instalaciones de la Estación Transformadora Uruguay”. Indicaron que las protecciones “actuaron de manera correcta para aislar la falla registrada y evitar que se propagara a otros sectores de la red”.

Procedimiento técnico y verificación en terreno

Enersa explicó que, en casos de daños internos, el protocolo requiere una revisión presencial de las instalaciones afectadas, lo que puede generar demoras en la restitución del suministro. Una vez verificado el origen del desperfecto, se avanzó en las maniobras para normalizar el servicio.

Apagón en Concepción del Uruguay

Zonas afectadas

La interrupción alcanzó a los barrios y sectores de Defensa Sur, 3 Arroyos, Irigoyen, Plaza Ramírez, Vialidad, Allais, Díaz Vélez, Centro Norte, Frigorífico, Almacén Silva, Becar y Sur. Estas áreas se corresponden con distintos puntos del casco urbano y zonas vinculadas al sistema de media tensión.

El servicio quedó restituido en su totalidad tras las maniobras realizadas por el personal técnico.

apagón en Concepción del Uruguay

Canales de consulta

La empresa recordó que los usuarios pueden comunicarse a través de los siguientes canales para reportar inconvenientes o realizar consultas:

-0800-777-0080 SATI, disponible las 24 horas.

-Redes sociales oficiales: @enersaarg.