Entró a robar en una vivienda y murió tras recibir un disparo de escopeta

Dos personas intentaron ingresar a una vivienda ubicada en Santa Fe al 1000, en la localidad santafesina de Pérez. No lograron llevarse nada y, al salir, se encontraron con un hombre armado con una escopeta, quien terminó disparándoles.

El hecho ocurrió en horas de la tarde de este jueves, cuando dos individuos irrumpieron en una casa donde se encontraba el propietario. De acuerdo a los primeros testimonios, lograron abrir la puerta con una llave y redujeron a un trabajador que se encontraba en el lugar, a quien intentaron forzar a ingresar. Sin embargo, el hombre logró escapar y pedir ayuda en la vivienda contigua.

Mientras tanto, los asaltantes exigieron dinero al dueño de casa, apuntándolo con un arma de fuego, aunque la víctima aseguró no tener efectivo disponible. Tras revisar el interior, los intrusos abandonaron el domicilio.

Al salir, se encontraron con un hijo del propietario que había acudido alertado por el empleado. Este se encontraba armado con una escopeta calibre 12/70 y les ordenó tirarse al suelo. Uno de los sospechosos intentó sacar un arma, pero no llegó a efectuar disparos: recibió un escopetazo que le provocó la muerte en el lugar.

El cómplice logró huir en un vehículo gris que lo esperaba a pocos metros, en el que escapó junto a otro conductor.

El hombre que efectuó el disparo se entregó de inmediato a la Policía y quedó detenido mientras avanza la investigación.

Personal del Gabinete Criminalístico secuestró el arma de la víctima fatal, la escopeta utilizada en el hecho y su teléfono celular. Peritos informáticos constataron que las cámaras de los domicilios involucrados no contenían registros de video.