Colectivos en Paraná: “El objetivo central del cambio de sistema es pensar en el confort de la gente”, aseguró Rosario Romero

Este domingo 7 de diciembre comenzará un nuevo sistema de transporte urbano en Paraná, en esta oportunidad bajo la empresa San José S.A. A raíz de esto, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, fue la invitada de este jueves a El Ventilador, programa que se emite por Elonce de 21:30 a 23:00 horas, para hablar del transformador cambios que tendrá el servicio para la ciudadanía.

En primera línea, habló sobre la elección de llevar adelante la renovación de flotas a partir de la nueva concesión: “Es un proceso en el que vinimos preparándonos. Hay una primera cosa que quiero decir: el objetivo central del cambio de sistema es pensar en el confort de la gente al momento de trasladarse al trabajo, al deporte, a la educación. He sido usuaria del servicio de transporte de Paraná”.

"Quisiera que esta transición sea sin ningún conflicto"

Posteriormente, memorizó la historia del servicio en la capital entrerriana: “Viví en el Gazzano desde que era chica hasta en calle Avenida de las Américas. Conozco la historia y sé que fueron las mismas empresas que fueron prácticamente mutando. Muy pocas veces se hizo licitación y cuando se hizo el oferente era una única empresa. Nosotros teníamos la esperanza de dar ese salto de calidad. Trabajamos en cambiar el marco regulatorio. Ustedes recordarán que los concejales lo discutieron en 2024. Luego, este año y con bastante tiempo, pensando que podría fracasar la primera licitación, la hicimos mucho antes porque dijimos ‘vayamos a buscar oferentes’. Quiero volver en el tiempo: desde principios del 2000, en la Argentina cambió la modalidad de cómo las empresas se manejaban. Antes vivían mucho de la tarifa. Luego, cuando empezaron los subsidios de Nación, a las distintas localidades del país que tenemos transportes, tanto las empresas como los trabajadores se fueron adaptando a un sistema que cubría el costo. Ese sistema terminó de alejar a las empresas de un pensamiento de querer cautivar a multitudes. A nosotros nos pasó aquí en Paraná que las unidades se caían a pedazos y que nunca el Estado municipal podía exigir más porque el subsidio no alcanzaba. Ahí nos empantanamos. Quisiera que esta transición sea sin ningún conflicto porque estoy muy contenta de ver esas unidades. Vamos a cuidarlas”.

Asimismo, explicó qué se pensaba desde la Municipalidad de Paraná tras acordar una nueva concesión: “Pensábamos que desde ERSA y Buses Paraná indemnizaban a sus trabajadores y que la nueva empresa toma a los trabajadores de la empresa saliente, que es lo que manifestaron e invitaron reiteradamente (mañana van a seguir invitando) y de hecho, algunos trabajadores lo han hecho”.

La inclusión de mujeres choferes

“Va a haber cinco conductoras mujeres al frente de las unidades y creo que entre todos vamos a ir asumiendo este nuevo transporte con naturalidad porque nos lo merecemos. Cuando uno va a otra ciudad del país y ve esos coches lindos con aire acondicionado y uno dice ‘¡Qué lindo que no hace calor adentro!’ Nos merecemos eso”.

“El domingo creo que los paranaenses se van a poner contentos de ver unidades nuevas. Algunas tienen pintadas el Patito Sirirí, otras el robot, el yaguareté. Me parece que nos merecemos este transporte”, resaltó la jefa municipal.

Los desafíos del municipio en el inicio del servicio

Sobre el inicio del servicio, comentó: “Empieza el servicio cuando menos gente se sube al colectivo. Creo que es el momento ideal para que vayamos viendo las cosas que hay que ajustar y que en marzo cuando viene el fuerte con los chicos en las clases lo tengamos resuelto. Acá va a existir el Área Metropolitana operada por Buses Paraná y la nueva empresa operada por San José. Creo que la diferencia que se va a plantear al ciudadano es la diferencia de calidad. Se va a subir a un colectivo que, por primera vez, va a tener una rampa. Serán 20 los coches que la tengan. Si se ve la necesidad de que haya más, se van a hacer más”.

App, zona abarcada y sistema de control

“La app, que hoy los chicos y las grandes la manejan, creo que eso va a ayudar mucho. Si hace calor y uno no quiere esperar en la parada y ve que el colectivo va a venir en 15 minutos, vamos en ese momento y va a salir el cole. En muchos barrios también se reclama que se haga todo el recorrido por todas las calles del barrio. Eso tampoco es compatible con la velocidad comercial. Vamos a hacer un gran esfuerzo para hacer que se respeten los carriles exclusivos que acaban de repintarse en el casco céntrico y también para ir vigilando”, resaltó la funcionaria.

Nuevo transporte urbano en Paraná

Ante la situación con los trabajadores de la empresa saliente, la intendenta mencionó: “Creo que hay que acercar posiciones y que se comprenda que si arranca un nuevo servicio con una nueva concesión hay cosas que los trabajadores le pueden reclamar a la empresa que se está yendo porque no son empresas insolventes y cuyo propietario tienen nombre y apellido, solvencia económica y empezar un nuevo vínculo laboral como les propone San José, que creo que es razonable y es bueno que se respete, de parte de los empresarios que toman el servicio, la experiencia que tienen los que están recorriendo la ciudad porque el colectivero sabe hasta quién va a salir a último momento”.

“En principio, no va a haber zona que no esté cubierta por el colectivo. No hemos resuelto a tal zona dejarla sin cobertura. Hay veces que, cierta cobertura, como pasa en la Metropolitana, es que no vamos a pasar por las mismas paradas. Pero si vemos que falta, se pondrá allí y se supondrán las dos. Queremos generar la menor cantidad de conflictos posibles”, expresó.

“La empresa que ganó la licitación ofreció un sistema de control y la Municipalidad decidió contratar la propia. Vamos a tener en pantalla y en forma permanente dónde están los colectivos. Vamos a poder actuar cuándo veamos que no pasan. Vamos a tener esa información al momento”, indicó.

